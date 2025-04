Mosto non in regola con le indicazioni DOP IGP i Nas sequestrano seimila litri

Modenatoday.it - Mosto non in regola con le indicazioni DOP/IGP, i Nas sequestrano seimila litri Leggi su Modenatoday.it Proseguono le attività di controllo del NAS Carabinieri di Parma volte a garantire la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, con particolare attenzione al comparto vitivinicolo, strategico per il Made in Italy. Nell’ambito di servizi congiunti con il personale dell’Ispettorato.

Se ne parla anche su altri siti

Roma, 1 aprile 2025 – Nelle ultime settimane sul pianeta Tadej Pogacar sono cambiate diverse cose, in particolare dopo la decisione di inserire nel proprio programma la Parigi-Roubaix a scapito delle prime Classiche belghe. Dal novero non esce, ovviamente, il Giro delle Fiandre 2025, che grazie a una startlist da urlo preannuncia un'altra giornata di grande spettacolo. Le dichiarazioni di Pogacar L'appuntamento è per domenica 6 aprile, una data già da tempo cerchiata di rosso sul calendario ... 🔗sport.quotidiano.net

Nei nuovi codici Ateco 2025 ce n'è anche uno che copre la "fornitura e organizzazione di servizi sessuali", inclusa la "prostituzione". Chi guadagna con questa attività - che non è illegale, purché sia volontaria e svolta da persone adulte - potrà pagare le tasse più semplicemente. Ma ci sono dei punti che non tornano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le semifinali di Coppa Italia rappresentano l’unico turno della competizione che si gioca su 180 minuti anziché 90, con gare di andata e ritorno. Quest’anno le sfide vedranno contrapposte Empoli e Bologna da una parte, Milan e Inter dall’altra, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finalissima, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 14 maggio. Una domanda che spesso ci si pone in questi casi è: cosa accade in caso di parità al termine del doppio confronto? Vale la regola dei gol ... 🔗ilnerazzurro.it

Mosto non in regola con le indicazioni DOP/IGP, i Nas sequestrano seimila litri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online