Mosca incontro Putin Witkoff positivo

Mosca tra il presidente russo Putin e l'inviato di Trump, Witkoff, ha avvicinato le posizioni di Russia e Stati Uniti non solo sulla guerra in Ucraina, ma anche su una serie di altre questioni. Lo afferma il consigliere di Putin, Ushakov, citato dall'agenzia russa Tass Nel colloquio "è stata discussa la possibilità di riprendere trattative dirette" tra Russia e Ucraina", ha aggiunto Ushakov. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.25 Il colloquio atra il presidente russoe l'inviato di Trump,, ha avvicinato le posizioni di Russia e Stati Uniti non solo sulla guerra in Ucraina, ma anche su una serie di altre questioni. Lo afferma il consigliere di, Ushakov, citato dall'agenzia russa Tass Nel colloquio "è stata discussa la possibilità di riprendere trattative dirette" tra Russia e Ucraina", ha aggiunto Ushakov.

Se ne parla anche su altri siti

Mosca, incontro Putin-Trump forse già a febbraio - Secondo i media russi, i preparativi per l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump sono ormai in "fase avanzata" dopo tre anni di contatti praticamente inesistenti tra Putin e i leader occidentali. L'incontro potrebbe aver luogo a febbraio o marzo, ha detto all'agenzia di stampa statale Ria Novosti il deputato della Duma russo Leonid Slutsky che nel 2022 partecipò ai negoziati di pace con l'Ucraina poi interrotti. 🔗quotidiano.net

Putin, "positivi i risultati dell'incontro di Riad". Mosca: "Zelensky è patetico". La replica: "Trump vive di disinformazione russa" - Il presidente russo Vladimir Putin valuta "positivamente" i risultati dei colloqui di ieri a Riad tra una delegazione americana e una russa. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Donald Trump, per Lavrov, è una persona abituata a parlare "con franchezza" e quindi non nasconde la sua opinione su " individui patetici" come Volodymyr Zelensky . Il presidente americano, ha affermato il ministro degli Esteri. 🔗feedpress.me

Trump sente Zelensky: “Siamo sulla buona strada”. Da Mosca: incontro tra Putin e il presidente Usa in Arabia Saudita - È durata circa un’ora la telefonata odierna tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino. «Ho appena terminato un’ottima telefonata con il presidente Zelensky». Lo ha dichiarato il presidente Usa attraverso la piattaforma Truth, a proposito del colloquio telefonico avuto con l’omologo ucraino. «La maggior parte della conversazione ha trattato la telefonata di ieri con il presidente Putin, per allineare Russia e Ucraina nelle rispettive richieste», ha precisato il presidente degli Stati Uniti. 🔗secoloditalia.it

Cominciato incontro Putin-Witkoff a Mosca. Trump, 'La Crimea? Resterà ai russi. Zelensky lo capisce'; Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca. Lavrov: Russia pronta a chiudere accordo; Cominciato incontro Putin-Witkoff a Mosca; Witkoff ricevuto al Cremlino, Trump: la Crimea resterà ai russi. Sindaco Kiev: cedere per pace. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cominciato incontro Putin-Witkoff a Mosca - Il presidente russo Vladimir Putin è a colloquio a Mosca con l'inviato americano Steve Witkoff. Lo rende noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. (ANSA) ... 🔗msn.com

Cominciato incontro Putin-Witkoff a Mosca. Trump, 'La Crimea? Resterà ai russi. Zelensky lo capisce' - Sindaco Kiev: 'Cedere territori in cambio di pace'. Lavrov, 'Russia pronta a raggiungere un accordo sull'Ucraina'. Generale ucciso in attentato vicino a Mosca (ANSA) ... 🔗ansa.it

Ucraina-Russia, Putin accoglie a Mosca Steven Witkoff - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accolto a Mosca l’inviato speciale del presidente statunitense Steven Witkoff. Si tratta del secondo incontro tra i due nelle ultime due settimane e del quarto ... 🔗msn.com