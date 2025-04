Mosca generale russo Yaroslav Moskalik morto dopo esplosione di un autobomba ipotesi attentato ucraino VIDEO

generale russo Yaroslav Moskalik è rimasto ucciso nell'esplosione di un'autobo Ilgiornaleditalia.it - Mosca, generale russo Yaroslav Moskalik morto dopo esplosione di un'autobomba, ipotesi attentato ucraino - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it L'ordigno esplosivo sarebbe stato innescato a distanza, e non si tratterebbe di un incidente, ragion per cui in queste ore le autorità stanno indagando per cercare di capire chi possa esser stato il responsabile Ilè rimasto ucciso nell'di un'autobo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Autobomba a Mosca, ucciso un generale russo. Il Cremlino: «Terrorismo». L’inviato di Trump Witkoff a colloquio con Putin: «Pronti all’intesa» - Un generale dell’esercito russo, Yaroslav Moskalik, è morto oggi nei dintorni di Mosca dopo che la sua auto è saltata in aria. Secondo il Cremlino si tratta di un attentato terroristico. «La questione principale è come fermare la guerra nel cuore dell’Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. Anche oggi, un militare russo è stato ucciso in un attacco terroristico a Mosca», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. 🔗open.online

Attentato vicino Mosca, ucciso il generale russo Iaroslav Moskalik: esplosa auto con ordigno rudimentale - Il generale russo Iaroslav Moskalik, comandante aggiunto della direzione generale operativa dello stato maggiore delle forze armate, è morto per l’esplosione di un’auto vicino a Mosca, nella località di Balacjikha a pochi chilometri dalla capitale. Lo ha reso noto il Comitato inquirente che ha aperto una inchiesta per omicidio. L’esplosione è stata causata da un ordigno rudimentale pieno di schegge, hanno precisato gli inquirenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina, raid russo a Pavlohrad, un bambino tra le vittime. A Mosca muore in un’esplosione un generale - Si registrano morti e feriti in nuovi raid russi in Ucraina, a Mosca invece sarebbe stato ucciso in un attentato il generale Yaroslav Moskalik. Il sindaco di Kiev in una intervista dice di cedere territori per avere la pace.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mosca, ucciso da una bomba il generale Moskalik; Guerra Ucraina, Witkoff a Mosca per quarto incontro con Putin. LIVE; Autobomba vicino a Mosca, ucciso il generale di alto rango Yaroslav Moskalik; Witkoff ricevuto al Cremlino, Trump: la Crimea resterà ai russi. Sindaco Kiev: cedere per pace - Mosca: ci sono i servizi speciali di Kiev dietro l'uccisione del generale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Autobomba vicino Mosca: chi era il generale Yaroslav Moskalik, ucciso nell’attentato - Un generale di alto rango dello Stato maggiore delle forze armate russe è rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba a Balashikha, cittadina alle porte di Mosca. Gli ultimi aggiornamenti. 🔗notizie.it

Yaroslav Moskalik, generale russo morto nell'esplosione di un'auto vicino Mosca. «Ordigno rudimentale con schegge» - Il generale russo Yaroslav Moskalik è morto nell'esplosione di un'auto vicino Mosca, nella località di Balashikha, a ... 🔗msn.com

Ucciso da autobomba il generale Yaroslav Moskalik vicino Mosca - AGI - Il generale russo Yaroslav Moskalik è rimasto ucciso nell'esplosione di un'autobomba a Balashikha, nella regione di Mosca. Lo riferiscono diversi canali Telegram. Moskalik, vice capo del coman ... 🔗msn.com