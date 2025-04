Mosca esplode autobomba ucciso il generale russo Yaroslav Moskalik Il Cremlino accusa Kiev

generale russo Yaroslav Moskalik è rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba a Balashikha, nella regione di Mosca. Lo riferiscono diversi canali Telegram. Moskalik, vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe fino al 2021, è rimasto vittima della deflagrazione di un veicolo innescata a distanza. E’ il secondo attentato a esponenti di spicco delle Forze. Feedpress.me - Mosca, esplode autobomba: ucciso il generale russo Yaroslav Moskalik. Il Cremlino accusa Kiev Leggi su Feedpress.me Ilè rimastonell’esplosione di un’a Balashikha, nella regione di. Lo riferiscono diversi canali Telegram., vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe fino al 2021, è rimasto vittima della deflagrazione di un veicolo innescata a distanza. E’ il secondo attentato a esponenti di spicco delle Forze.

