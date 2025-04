Mosca corpo del generale Moskalik viene rimosso dal luogo esplosione

Mosca, 25 apr. (askanews) - Il corpo di Yaroslav Moskalik, alto ufficiale dello Stato Maggiore dell'esercito russo, viene rimosso dall'esterno di un condominio vicino a Mosca dopo l'esplosione di un'auto - una Golf Volkswagen - in cui è morto. Il cadavere è visibile a pochi metri dai resti carbonizzati dell'auto bianca con la parte posteriore divelta. L'attacco - che la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zahkarova, ha definito "terroristico" - ricorda precedenti omicidi rivendicati dall'Ucraina. Quotidiano.net - Mosca, corpo del generale Moskalik viene rimosso dal luogo esplosione Leggi su Quotidiano.net , 25 apr. (askanews) - Ildi Yaroslav, alto ufficiale dello Stato Maggiore dell'esercito russo,dall'esterno di un condominio vicino adopo l'di un'auto - una Golf Volkswagen - in cui è morto. Il cadavere è visibile a pochi metri dai resti carbonizzati dell'auto bianca con la parte posteriore divelta. L'attacco - che la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zahkarova, ha definito "terroristico" - ricorda precedenti omicidi rivendicati dall'Ucraina.

Su questo argomento da altre fonti

Mosca, generale ucciso in un attentato - 13.56 La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha confermato l'uccisione in un attentato del generale Yaroslav Moskalik. Zakharova ha parlato di "atto terroristico". La morte del generale è stata causata dalla detonazione di un ordigno esplosivo artigianale posto nella sua auto. L'attentato è avvenuto nell'oblast di Mosca. Il generale Moskalik era il vice capo della Direzione operativa principale dello Stato Maggiore delle Forze armate russe. 🔗servizitelevideo.rai.it

Attentato terroristico a Mosca: ucciso il generale Yaroslav Moskalik - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato come "un attacco terroristico" l'attentato in cui è morto oggi vicino a Mosca il generale Yaroslav Moskalik, ucciso dall'esplosione di un ordigno posto sulla sua auto. "La questione principale - ha detto Zakharova, citata dall'agenzia Tass - è come fermare la guerra nel cuore dell'Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. 🔗quotidiano.net

Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti è il nuovo Comandante in Seconda - Si è svolta oggi a Roma, presso la piazza d’armi della Caserma “Piave”, storica sede del Comando Generale, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza tra il Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino e il Generale di Corpo d’Armata Bruno... 🔗avellinotoday.it

Mosca, corpo del generale Moskalik viene rimosso dal luogo esplosione; Mosca, corpo del generale Moskalik viene rimosso dal luogo esplosione; Attentato vicino a Mosca, ucciso il generale Moskalik; A Mosca colloquio Witkoff-Putin. Vicino alla capitale russa ucciso generale con un’autobomba. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mosca, corpo del generale Moskalik viene rimosso dal luogo esplosione - Mosca, 25 apr. (askanews) - Il corpo di Yaroslav Moskalik, alto ufficiale dello Stato Maggiore dell'esercito russo, viene rimosso dall'esterno di un condominio vicino a Mosca dopo l'esplosione di un'a ... 🔗libero.it

Autobomba vicino Mosca: chi era il generale Yaroslav Moskalik, ucciso nell’attentato - Un generale di alto rango dello Stato maggiore delle forze armate russe è rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba a Balashikha, cittadina alle porte di Mosca. Gli ultimi aggiornamenti. 🔗notizie.it

Auto bomba blizu Moskve: Tko je bio general Yaroslav Moskalik, ubijen u napadu? - Mosca, autobomba uccide il generale Yaroslav Moskalik Il generale di alto rango dello Stato maggiore delle forze armate russe è stato ucciso nell’esplosione di un’autobomba a Balashikha, nella regione ... 🔗notizie.it