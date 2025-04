Morto un Papa se ne fa sempre un altro Morto un amico no

Papa Francesco in Parlamento, la cui nota sentita era la denuncia dell’ipocrisia dei compunti compianti. Guardandomi attorno, mi aveva colpito almeno altrettanto il contrario: un diffuso impegno a certificare il proprio severo giudizio sul Papa defunto. E dunque a elencare meticolosamente gli argomenti sui quali il commentatore, voce pubblica o avventore di social – ah, le scritte sui muri e sui cessi di una volta! – era stato in dissenso dal Papa. Ora è vero che il Papa ha un’autorità e anche un potere, perfino temporale – incommensurabile: comprende la Cappella Sistina e il colonnato di Bernini, le Stanze di Raffaello e il Laocoonte, non dareste un mignolo della Pietà per due trilioni di Mar-a-Lago – e dunque attira l’adesione o l’opposizione di qualsiasi potere. Ilfoglio.it - Morto un Papa, se ne fa sempre un altro. Morto un amico, no Leggi su Ilfoglio.it Ho ascoltato la commemorazione delFrancesco in Parlamento, la cui nota sentita era la denuncia dell’ipocrisia dei compunti compianti. Guardandomi attorno, mi aveva colpito almeno altrettanto il contrario: un diffuso impegno a certificare il proprio severo giudizio suldefunto. E dunque a elencare meticolosamente gli argomenti sui quali il commentatore, voce pubblica o avventore di social – ah, le scritte sui muri e sui cessi di una volta! – era stato in dissenso dal. Ora è vero che ilha un’autorità e anche un potere, perfino temporale – incommensurabile: comprende la Cappella Sistina e il colonnato di Bernini, le Stanze di Raffaello e il Laocoonte, non dareste un mignolo della Pietà per due trilioni di Mar-a-Lago – e dunque attira l’adesione o l’opposizione di qualsiasi potere.

È morto papa Francesco. Sono contento. Per lui e per noi. Per lui perché ormai, come era nel suo stile di consumarsi tutto, senza trattenere nulla per sé, si vedeva che non ne poteva più. La domenica di Pasqua ha esagerato, fedele al suo stile, ma al mattino presto, nell’ora della risurrezione, ha tagliato gli ormeggi e si è abbandonato alla vita nella morte. Per noi, perché chi gli ha voluto bene non poteva vederlo in quello stato di sofferenza, ormai insopportabile, ma anche non ostacolata ... 🔗ilfattoquotidiano.it

