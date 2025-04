Morto Papa Francesco conclusa la cerimonia di chiusura della bara il significato e la liturgia

chiusura della bara di Papa Francesco. Dopo che 250mila fedeli e delegazioni di paesi da tutto il mondo hanno affollato i corridoi. Ilmattino.it - Morto Papa Francesco, conclusa la cerimonia di chiusura della bara: il significato e la liturgia Leggi su Ilmattino.it Si è appena concluso nella Basilica di San Pietro il rito didi. Dopo che 250mila fedeli e delegazioni di paesi da tutto il mondo hanno affollato i corridoi.

Morto Papa Francesco, Arcidiacono: “Esempio luminoso per tutti noi” - Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. In una nota il primo cittadino ha sottolineato il ruolo fondamentale del Pontefice nel promuovere la pace, la giustizia sociale e il dialogo nel mondo. “La scomparsa di Papa Francesco lascia in tutti noi fedeli un vuoto incolmabile nel […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Papa Francesco morto, le prime reazioni dei pellegrini: “Profondo dolore, è stato un innovatore” – Video - “Ho appreso la notizia con profondo dolore“, “è stato un Papa umile e con una comunicazione ‘calda’, diversa da quella del predecessore”, “è stato un innovatore, speriamo che chi prenderà il suo posto lo sarà altrettanto”. Sono alcune delle impressioni raccolte a caldo subito dopo la notizia della morte di Papa Francesco, questa mattina, proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio ha espresso la propria volontà di farsi seppellire. 🔗ilfattoquotidiano.it

E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. Aveva 88 anni - Poco fa Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è […] L'articolo E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. 🔗cilentoreporter.it

Addio a Papa Francesco, è morto di ictus. 'Offro la mia sofferenza per la pace' - Alle ore 7:35 l'annuncio del decesso. La salma è stata portata nella cappella di Casa Santa Marta per la constatazione della morte, da mercoledì nella basilica di San Pietro. Sabato forse i funerali. 🔗ansa.it

È morto Papa Francesco. Il testamento: "Seppellitemi nella terra" - L'annuncio del Vaticano: "Alle 7.35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre". Alle 20 la constatazione della morte e la deposizione della salma nella bara, merc ... 🔗gazzetta.it