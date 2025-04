Morto nello scontro tra moto chi era la vittima

Morto nell’incidente stradale sulla ex Gvt a Trieste. Lo riferisce Napoli Today. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayDue moto si sono tamponate nella notta del 24 aprile. Bolognatoday.it - Morto nello scontro tra moto: chi era la vittima Leggi su Bolognatoday.it Si chiamava Raffaele Lioncino, l'uomo, originario di Giugliano in Campania (Na) e residente a Bologna,nell’incidente stradale sulla ex Gvt a Trieste. Lo riferisce Napoli Today. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayDuesi sono tamponate nella notta del 24 aprile.

