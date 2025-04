Morto l’infermiere investito in bici L’ultima volontà organi donati

bici e vola in alto più che puoi come solo tu sapevi fare". Un ciclista ha voluto salutare così Patrizio Baldiraghi, 67 anni, travolto da un'auto l'11 aprile scorso, che ha cessato di vivere mercoledì pomeriggio al San Matteo. Ex infermiere del policlinico e appassionato di ciclismo, in quel pomeriggio di due settimane fa l'uomo era andato con un gruppo di ciclisti a fare una pedalata in Oltrepò. Stava percorrendo la discesa che da Canneto Pavese porta a Broni, una strada larga, senza buche, quando un'auto guidata da un anziano è uscita da un parcheggio senza accorgersi della presenza di Baldiraghi. L'uomo, che indossava il casco protettivo, cadendo ha riportato una lesione molto grave. "Appena arrivato – ha detto Massimo Torre, collega e amico di Baldiraghi – ci siamo accorti che le condizioni di Patrizio erano serie, ma aveva il fisico di un trentenne, speravamo potesse farcela".

