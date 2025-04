Morto in ospedale a 45 anni due medici indagati a Napoli

Sarà l'autopsia da fare luce sulla morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano (Napoli), deceduto lo scorso 13 aprile nell'ospedale Cardarelli di Napoli. La Procura di Napoli (pm Federica D'Amodio), dopo la denuncia presentata dalla moglie di Russo, ha iscritto due medici nel registro degli indagati ipotizzando il reato di omicidio colposo in ambito sanitario. L'incarico per l'esame irripetibile sarà conferito ai consulenti nella mattinata del 29 aprile, negli uffici della Procura partenopea: si tratta del medico legale Nicola Balzano, dell'internista Vitagliano Tiscione e dell'anatomopatologa Elvira La Mantia. Alle operazioni peritali parteciperà, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale Luca Scognamiglio messo a disposizione da Studio3A-Valore a cui la moglie di Vincenzo Russo si è rivolta per essere assistita, attraverso l'Area Manager per la Campania Vincenzo Carotenuto.

