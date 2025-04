Morte Papa Francesco la decisione UFFICIALE della UEFA dopo la sua scomparsa lunedì scorso

Morte Papa Francesco, il comunicato della UEFA unendosi nel cordoglio in vista della prossimo weekend calcistico Considerando la Morte di Papa Francesco, la UEFA ha stilato un comunicato UFFICIALE per quanto concerne il prossimo weekend calcistico. IL COMUNICATO La UEFA terrà un momento di silenzio in memoria di Sua Santità Papa Francesco prima del calcio

Su altri siti se ne discute

