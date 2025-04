Morte Fortunato il ricordo commosso di Marocchi a 30 anni di distanza Andrea sei stato un compagno dolcissimo I ricordi non ci lasceranno mai

Morte Fortunato, Marocchi si pronuncia nel trentennale dalla scomparsa dell’esterno bianconero: il ricordo commosso30 anni fa moriva Andrea Fortunato. L’esterno della Juve, scomparso a causa della leucemia, è stato ricordato da tutti i suoi ex compagni. In primis da Giancarlo Marocchi, che ha dedicato questo pensiero ai canali ufficiali della club bianconero.PAROLE – «Ciao Andrea, sono trent’anni che ci hai lasciato, ma i ricordi sono sempre vivi. Io ho avuto un compagno dolcissimo, con uno splendido sorriso, I tifosi hanno amato un grande terzino, con i suoi lunghi capelli, sfrecciava sulla fascia sinistra. Almeno i ricordi, quelli non ci lasceranno mai. Ciao.». .com Juventusnews24.com - Morte Fortunato, il ricordo commosso di Marocchi a 30 anni di distanza: «Andrea, sei stato un compagno dolcissimo. I ricordi non ci lasceranno mai» Leggi su Juventusnews24.com si pronuncia nel trentennale dalla scomparsa dell’esterno bianconero: il30fa moriva. L’esterno della Juve, scomparso a causa della leucemia, èricordato da tutti i suoi ex compagni. In primis da Giancarlo, che ha dedicato questo pensiero ai canali ufficiali della club bianconero.PAROLE – «Ciao, sono trent’che ci hai lasciato, ma isono sempre vivi. Io ho avuto un, con uno splendido sorriso, I tifosi hanno amato un grande terzino, con i suoi lunghi capelli, sfrecciava sulla fascia sinistra. Almeno i, quelli non cimai. Ciao.». .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fabrizio Frizzi, da Carlo Conti a Mara Venier: il ricordo a 7 anni dalla sua morte - (Adnkronos) – Sono passati 7 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore televisivo si è spento il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale lasciando un vuoto nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui. Da Carlo Conti ad Antonella Clerici, ecco il ricordo e […] L'articolo Fabrizio Frizzi, da Carlo Conti a Mara Venier: il ricordo a 7 anni dalla sua morte proviene da Webmagazine24. 🔗.com

In ricordo di Giovanni Palatucci a 80 anni dalla sua morte - Oggi 11 febbraio, presso il “Giardino dei Giusti del Mondo” in via Boccaccio a Padova, cerimonia di commemorazione per gli 80 anni del sacrificio dell’ultimo questore di Fiume Giovanni Palatucci, che salvò migliaia di ebrei e perseguitati dai nazisti, e fu deportato nel Campo di sterminio di... 🔗padovaoggi.it

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano ricordava così i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca. Il ricordo di Carosio» – VIDEO - di Redazione Morte Pizzul, una storica intervista all’ex telecronista e giornalista: il ricordo nel giorno della sua scomparsa – VIDEO Nel giorno della morte di Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano fino al 2002, vi riproponiamo un’intervista storica di archivio. Era il 2017 e il noto giornalista e telecronista parlò di Carosello, di Nicolò Carosio e del giorno della sua prima telecronaca. 🔗internews24.com

Morte Fortunato, Marocchi: «Andrea, sei stato dolcissimo»; La tragica morte di un insegnante, possibile movente una eredità. Il ricordo commosso di colleghi e studenti: Ricorderemo con affetto la sua dedizione e il suo sorriso; ‘Ndrangheta: 11 condanne in appello per il clan Patania di Stefanaconi; Commosso ricordo del Carabiniere Fortunato Arena, a 27 anni dalla morte. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

30 anni senza Andrea Fortunato, Ravanelli: «Era fortissimo, l’erede di Cabrini, ma come amico era anche migliore» - Il ricordo di Andrea Fortunato a 30 anni dalla sua morte dell’ex compagno di squadra alla Juve Fabrizio Ravanelli Andrea Fortunato, talento promettente e giovane speranza della Juve, aveva solo 23 ann ... 🔗calcionews24.com

La Juventus ricorda Andrea Fortunato a 30 anni dalla morte - Il club bianconero sul proprio sito ufficiale e sui canali social: "Ci hai insegnato che cosa significasse davvero lottare, sul rettangolo verde e, soprattutto, nella vita" ... 🔗msn.com

Trent'anni fa la morte di Andrea Fortunato, il ragazzo che correva veloce e che ha vissuto veloce - Sembra ieri, eppure sono già passati trent'anni: il 25 aprile 1995, se ne andava Andrea Fortunato. Il 23enne calciatore della Juventus, promessa del calcio italiano, si spegneva dopo aver lottato dura ... 🔗informazione.it