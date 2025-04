Morte di Christian Rossetti le possibili cause della caduta problema tecnico o malore

Christian Rossetti, l’operaio quarantanovenne che lavorava per la Vaiani, una storica ditta di Badile. L'uomo è deceduto giovedì 24 aprile a Rozzano, in via Togliatti, dopo essere precipitato dal quarto piano, in un palazzo appena ristrutturato.I carabinieri hanno ascoltato fino a tarda sera diversi testimoni, in particolare alcuni condomini e i colleghi dell’azienda di Badile per cui Rossetti lavorava. Pare che al momento della tragedia vi fosse sul posto almeno un secondo operaio. Nulla trapela al momento sulle indagini, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Su questo fronte stanno operando gli ispettori dell’Ats, che hanno effettuato un sopralluogo accurato nell’appartamento dove si è verificato l’incidente. Ilgiorno.it - Morte di Christian Rossetti, le possibili cause della caduta: problema tecnico o malore Leggi su Ilgiorno.it Rozzano, 25 aprile 2025 – Proseguono le indagini per ricostruire gli ultimi momenti di vita di, l’operaio quarantanovenne che lavorava per la Vaiani, una storica ditta di Badile. L'uomo è deceduto giovedì 24 aprile a Rozzano, in via Togliatti, dopo essere precipitato dal quarto piano, in un palazzo appena ristrutturato.I carabinieri hanno ascoltato fino a tarda sera diversi testimoni, in particolare alcuni condomini e i colleghi dell’azienda di Badile per cuilavorava. Pare che al momentotragedia vi fosse sul posto almeno un secondo operaio. Nulla trapela al momento sulle indagini, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Su questo fronte stanno operando gli ispettori dell’Ats, che hanno effettuato un sopralluogo accurato nell’appartamento dove si è verificato l’incidente.

Christian Rossetti, chi è l'operaio morto a 49 anni precipitato mentre montava una tenda da sole - È Christian Rossetti, 49 anni, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile a Rozzano (Milano). La tragedia si è consumata intorno alle 16 quando da un condominio di viale Palmiro Togliatti è partita la chiamata di emergenza.

Tragedia a Rozzano, Christian Rossetti muore cadendo dal quarto piano: i dubbi sulle cause dell'incidente - ROZZANO – In via Togliatti, nella palazzina di quattro piani recentemente ristrutturata e dove si è verificato l'ennesima tragedia sul lavoro, c'è sgomento e in tanti hanno gli occhi lucidi. I residenti del civico 131 sono sotto choc. Al suolo c'è ancora il corpo senza vita di Christian Rossetti, l'uomo di quasi 50 anni precipitato dall'ultimo piano, mentre sul terrazzo gli ispettori fanno tutte le verifiche del caso.

