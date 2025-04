Morte Andrea Fortunato Carrera Avevamo capito che aveva qualcosa di forte e bello dal primo allenamento Sarebbe diventato un campione

Morte Andrea Fortunato, Carrera ricorda lo sFortunato esterno bianconero con due immagini significative: le sue parole Il ricordo della Morte di Andrea Fortunato non è andato perso dai ricordi di Massimo Carrera. L’ex difensore della Juve ha ricordato il suo tanto amato collega ai canali ufficiali bianconeri. Di seguito, proponiamo le parole d’affetto.PAROLE – «Quando Andrea è arrivato alla Juve era giovane, però fin dal primo allenamento abbiamo capito subito che aveva qualcosa di forte, di bello. Ha dimostrato subito, nonostante la sua giovane età, di avere grande personalità, grande carisma. Poi era molto umile, si applicava con professionalità e passione.Era molto determinato in quello che faceva perché sapeva quello che voleva fare da grande, quindi voleva fare il calciatore. Juventusnews24.com - Morte Andrea Fortunato, Carrera: «Avevamo capito che aveva qualcosa di forte e bello dal primo allenamento. Sarebbe diventato un campione» Leggi su Juventusnews24.com ricorda lo sesterno bianconero con due immagini significative: le sue parole Il ricordo delladinon è andato perso dai ricordi di Massimo. L’ex difensore della Juve ha ricordato il suo tanto amato collega ai canali ufficiali bianconeri. Di seguito, proponiamo le parole d’affetto.PAROLE – «Quandoè arrivato alla Juve era giovane, però fin dalabbiamosubito chedi, di. Ha dimostrato subito, nonostante la sua giovane età, di avere grande personalità, grande carisma. Poi era molto umile, si applicava con professionalità e passione.Era molto determinato in quello che faceva perché sapeva quello che voleva fare da grande, quindi voleva fare il calciatore.

