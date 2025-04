Morta la lupa del Curone Era ritornata in Brianza

Il lupo è ritornato in Brianza. Anzi, la lupa. Ma purtroppo è già morta probabilmente investita. L'altra sera è stata ritrovata una carcassa probabilmente di un giovane esemplare di lupa di razza italiana. È stata rinvenuta lungo la Sp 54 a Cernusco Lombardone, ai margini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, a pochi passi del centro abitato e da Merate. La carcassa è stata però prelevata e rimossa solo ieri mattina, dagli agenti della Polizia provinciale e dai veterinari di Ats della Brianza. "Canide strutturato", è il primo verdetto a occhio, ma gli esperti credono si tratti proprio di una lupa, non di un lupo cecoslovacco, poiché l'animale non aveva né il collare, né microchip oppure il tatuaggio identificativo. "È emersa l'opportunità di maggiori verifiche tecniche sulla carcassa allo scopo di verificare l'esatta specie animale nonché le cause di morte", spiega Giovanni Zardoni, presidente del Parco della ValCurone.

