Morta Alice Morelli la stella del softball era scomparsa da giorni aveva solo 23 anni

A pochi giorni dalla sua scomparsa, la giocatrice di softball Alice Morelli è stata ritrovata morta nel bolognese: la giovane sportiva aveva solo 23 anni

Su questo argomento da altre fonti

Lutto nel softball: è morta Alice Morelli, giocatrice e allenatrice delle Blue Girls Pianoro. Aveva 23 anni - Una giornata terrificante per il softball italiano. Oggi, venerdì 25 aprile, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Alice Morelli, ventitreenne in forza alla formazione Blue Girls di Pianoro, squadra militante nel Campionato di Serie A1. La notizia è arrivata nella mattinata odierna, dopo due giorni di estenuante ricerca. Il 23 aprile infatti l’atleta aveva fatto perdere le sue tracce lasciando il telefono a casa, dettaglio che ha non poco allarmato amici e famigliari. 🔗oasport.it

È stata trovata morta Alice, la ragazza di 23 anni era scomparsa da Bologna: indagini in corso - Drammatico epilogo per la ventitreenne scomparsa mercoledì pomeriggio da Bologna. I suoi genitori avevano denunciato la scomparsa e lanciato un appello.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Softball, trovata morta Alice Morelli: aveva 23 anni

