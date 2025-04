Morigi famiglia di artisti Incontro tra zio e nipote

Da zio a nipote, "Tra passato e presente": l'arte di Mario Morigi e di Marino Morigi sono al centro di un nuovo Incontro con mostra all'Officina dell'Arte di via Madonnina, sabato alle 10,30. ll pubblico potrà vedere opere dell' artista cesenate Mario Morigi (1904 – 1978), unitamente alle pitture del nipote Marino. Angelo Fusconi, responsabile dell'Officina, sottolinea come si tratti di "un evento davvero significativo: un'occasione per riscoprire, a oltre vent'anni dall'ultima esposizione, uno dei più importanti artisti cesenati del Novecento. Allo stesso tempo, la mostra rappresenta anche il debutto nella nostra città del pittore che, grazie al legame con lo zio, ha trovato lo stimolo per sviluppare la propria inclinazione naturale verso la creatività". Durante l'Incontro si renderà omaggio a Mario Morigi, ricordandone la straordinaria versatilità espressiva che lo ha visto protagonista non solo come pittore, ma anche come scultore, ceramista, disegnatore, caricaturista e poeta.

