Monumento al Bacio attira i turisti

Bacio. Realizzata in collaborazione con Marco Cordini per la rassegna Public Art Sirmione ’09, l’opera domina un punto frequentato da turisti e da bresciani, omaggiando il poeta latino Catullo, che proprio qui ebbe dimora e che scrisse versi di inenarrabile bellezza legati ai baci e all’amore per l’agognata Lesbia. Definito da Marciano un "Monumento al Bacio", il luogo è oggi meta di coppie di tutte le età, turisti e curiosi, trasformandosi in una tappa obbligata per chi vuole celebrare l’amore. Ilgiorno.it - “Monumento al Bacio” attira i turisti Leggi su Ilgiorno.it Un angolo romantico, un invito all’amore scolpito nell’arte. A pochi passi dalla suggestiva Spiaggia delle Muse, dal 2009 un’installazione è diventata il simbolo del romanticismo a Sirmione: "Kiss. Please": l’opera dell’artista Lillo Marciano che esorta gli innamorati, gli amici, i fratelli e le famiglie a sigillare il loro legame con un. Realizzata in collaborazione con Marco Cordini per la rassegna Public Art Sirmione ’09, l’opera domina un punto frequentato dae da bresciani, omaggiando il poeta latino Catullo, che proprio qui ebbe dimora e che scrisse versi di inenarrabile bellezza legati ai baci e all’amore per l’agognata Lesbia. Definito da Marciano un "al", il luogo è oggi meta di coppie di tutte le età,e curiosi, trasformandosi in una tappa obbligata per chi vuole celebrare l’amore.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Adriana Volpe, la celebre conduttrice televisiva italiana di 51 anni, è stata recentemente paparazzata mentre si trovava in compagnia del suo nuovo compagno, Dario Costantini, un imprenditore di 49 anni originario di Piacenza e presidente nazionale della Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). Le immagini mostrano la coppia mentre si scambia tenere effusioni, segnando così un nuovo capitolo nella vita sentimentale della Volpe, che ha affrontato un ... 🔗velvetgossip.it

ANCONA - Con l'installazione della storica cancellata in ferro "Vele al vento", simbolo della distruzione della guerra, restaurata e riposizionata ieri al suo posto, si è completato l'intero lavoro di ripristino dell'area del Monumento alla Resistenza al Parco del Pincio. Nuovi cordoli... 🔗anconatoday.it

Un artista ha realizzato un dipinto invisibile in un resort del villaggio di Gexian, nel Jiangxi della Cina orientale. Il dipinto si e’ integrato perfettamente al paesaggio circostante, attirando molti turisti per scattare foto. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5998682/5998682/2025-03-18/cina-dipinto-invisibile-attira-turisti-in-un-resort-nel-jiangxi Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Modica si prepara per la suggestiva Festa della Madonna Vasa Vasa: Corso Umberto chiuso per l'emozionante Bacio; Ali e Nino, le statue in movimento di Batumi che incantano i visitatori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Monumento al Bacio” attira i turisti - Un angolo romantico, un invito all’amore scolpito nell’arte. A pochi passi dalla suggestiva Spiaggia delle Muse, dal 2009 ... 🔗ilgiorno.it

Con il suo Borgo e lo splendido Duomo, questa cittadina umbra attira migliaia di turisti… - Ed è esattamente questo che accade a una cittadina umbra e il suo bellissimo Duomo, un monumento che affascina ... di Spoleto e che ogni anno attira tantissimi turisti desiderosi di vedere ... 🔗msn.com