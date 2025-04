Mondolfo nuova sede per la Protezione Civile

nuova sede dell’associazione di Protezione Civile di Mondolfo è sempre più vicina dall’essere realizzata. Dopo la notizia dell’assegnazione al Comune di due capannoni e di un piazzale in zona Centocroci, confiscati dal Tribunale di Ancona alla criminalità organizzata per destinarli a centro operativo dell’associazione di Protezione Civile ‘Faà di Bruno’, adesso dall’amministrazione arriva la news che il Comune ha ottenuto, tramite bando regionale, 60mila euro per adeguare le strutture al ruolo ad esse assegnato."Per i lavori di adeguamento dei beni immobili – precisa il sindaco Nicola Barbieri – abbiamo ora a disposizione 95mila euro. Sessantamila arrivati dalla Regione grazie al bando per ‘promuovere le strutture in grado di assicurare il coordinamento degli interventi in caso di calamità e fornire ogni forma di prima assistenza’ e 35mila già stanziati dal bilancio comunale. Ilrestodelcarlino.it - Mondolfo, nuova sede per la Protezione Civile Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ladell’associazione didiè sempre più vicina dall’essere realizzata. Dopo la notizia dell’assegnazione al Comune di due capannoni e di un piazzale in zona Centocroci, confiscati dal Tribunale di Ancona alla criminalità organizzata per destinarli a centro operativo dell’associazione di‘Faà di Bruno’, adesso dall’amministrazione arriva la news che il Comune ha ottenuto, tramite bando regionale, 60mila euro per adeguare le strutture al ruolo ad esse assegnato."Per i lavori di adeguamento dei beni immobili – precisa il sindaco Nicola Barbieri – abbiamo ora a disposizione 95mila euro. Sessantamila arrivati dalla Regione grazie al bando per ‘promuovere le strutture in grado di assicurare il coordinamento degli interventi in caso di calamità e fornire ogni forma di prima assistenza’ e 35mila già stanziati dal bilancio comunale.

Se ne parla anche su altri siti

Giovedì 20 febbraio, alle ore 10, a Roma, in via Silvio D’Amico 40, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Infratel Italia e la sottoscrizione di un protocollo di intesa con Sogesid. L’accordo prevede un’azione congiunta per digitalizzare il monitoraggio e il controllo ambientale. Prevista la presenza di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Claudio Durigon, sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Alfredo Maria ... 🔗ildenaro.it

a.mondolfo 1 piobbico 1 ATLETICO MONDOLFO: Michelizzi (69’ Ottalevi), Nicolini, Pasquinelli, Marconi (76’ Serfilippi), Bombagioni T., Scrosta, Giri, Biondi (65’ Spaccazzocchi), Orciani, Messina, Tiriboco (69’ Tinti). All. Castignani- Bombagioni M. AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Arcangeletti, Aluigi, Rossi, Vandini, Barca, Hoxha I., Fiorucci, Ottaviani (85’ Caselli), Bernacchia, Talevi. All. Cipolla Arbitro: Esposto di San Benedetto del Tronto Reti: 74’ Hoxha I. 🔗ilrestodelcarlino.it

Arezzo, 5 marzo 2025 – Nuova sede per le Acli di Arezzo. L’associazione e tutti i suoi servizi vivranno il trasferimento in via Montefalco 3/7 in uno spazio moderno, accogliente, accessibile e polifunzionale sviluppato su cinquecento metri quadrati che aprirà le proprie porte alla cittadinanza a partire da lunedì 10 marzo. Le Acli provinciali sono pronte a concretizzare un importante investimento che ha permesso, dopo quarantatré anni, di lasciare la storica sede di via Guido Monaco con il ... 🔗lanazione.it

Mondolfo, nuova sede per la Protezione Civile; Mondolfo: la nuova sede della Protezione civile in beni confiscati alla mafia; Mondolfo, beni confiscati alla criminalità organizzata destinati alla protezione civile; Sede protezione civile comunale via Marecchiese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mondolfo: la nuova sede della Protezione civile in beni confiscati alla mafia - Adesso l'agenzia li ha trasferiti al comune di Mondolfo. Qui nascerà la nuova sede della protezione civile di Mondolfo con il Coc, il centro operativo comunale che si attiva in caso di emergenza. 🔗rainews.it

Destinazione d’uso per beni confiscati: Mondolfo avvia nuova sede per la protezione civile - Un futuro per la protezione civile di Mondolfo La creazione di una nuova sede per la protezione civile avrà ripercussioni positive non solo per i volontari ma anche per tutti i cittadini di Mondolfo e ... 🔗gaeta.it

La Protezione civile prende i beni della mafia - Due capannoni e un piazzale del valore complessivo di 378.400 euro ubicati in zona Centocroci a Mondolfo ... di Protezione civile ‘Faà di Bruno’ per farne la nuova sede. 🔗ilrestodelcarlino.it