Mondiale per Club manca sempre meno Il countdown della Juve con Yildiz è già virale – VIDEO

Mondiale per Club, manca sempre meno all’inizio della competizione: il VIDEO con il countdown della Juvemanca sempre meno all’inizio del Mondiale per Club. Inizia il countdown pubblicato dalla Juve: tra 50 giorni inizierà la competizione a cui prenderanno parte anche i bianconeri. Un VIDEO con Yildiz per annunciare l’arrivo di questo torneo pronto a rivoluzionare la competizione FIFA pre-esistente. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Juventus (@Juventus)MESSAGGIO – «Il conto alla rovescia è ? mancano solo 5??0?? giorni al #FIFACWC negli USA! ». .com Juventusnews24.com - Mondiale per Club, manca sempre meno! Il countdown della Juve con Yildiz è già virale – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com perall’iniziocompetizione: ilcon ilall’inizio delper. Inizia ilpubblicato dalla: tra 50 giorni inizierà la competizione a cui prenderanno parte anche i bianconeri. Unconper annunciare l’arrivo di questo torneo pronto a rivoluzionare la competizione FIFA pre-esistente. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso dantus (@ntus)MESSAGGIO – «Il conto alla rovescia è ?no solo 5??0?? giorni al #FIFACWC negli USA! ». .com

