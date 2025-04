Monaco Sbagliato aspettarsi che Sinner possa subito spaccare il mondo Però è un fenomeno…

Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è pronunciato in merito ai temi d’attualità del tennis, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è tornati a parlare di Carlos Alcaraz e della sua decisione di non giocare a Madrid per via dell’infortunio avuto nella finale dell’ATP 500 di Barcellona.“Lui ha sicuramente un fisico particolare, molto esplosivo. È un atleta che probabilmente lo sollecita molto, anche perché va sempre in cerca del colpo spettacolare. Di conseguenza, potrebbe essere particolarmente soggetto a infortunarsi. Io comunque credo che a Roma andrà e potrà affrontare il torneo con spirito competitivo“, ha dichiarato Monaco.Legato a questo tema c’è la criticità dei calendari, ma il commentatore tecnico di Eurosport ha un’idea un po’ diversa: “A mio avviso il problema del calendario non c’è perché soprattutto per i giocatori di vertice è possibile fare una programmazione. Oasport.it - Monaco: “Sbagliato aspettarsi che Sinner possa subito spaccare il mondo. Però è un fenomeno…” Leggi su Oasport.it Guido(commentatore tecnico di Eurosport) si è pronunciato in merito ai temi d’attualità del tennis, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è tornati a parlare di Carlos Alcaraz e della sua decisione di non giocare a Madrid per via dell’infortunio avuto nella finale dell’ATP 500 di Barcellona.“Lui ha sicuramente un fisico particolare, molto esplosivo. È un atleta che probabilmente lo sollecita molto, anche perché va sempre in cerca del colpo spettacolare. Di conseguenza, potrebbe essere particolarmente soggetto a infortunarsi. Io comunque credo che a Roma andrà e potrà affrontare il torneo con spirito competitivo“, ha dichiarato.Legato a questo tema c’è la criticità dei calendari, ma il commentatore tecnico di Eurosport ha un’idea un po’ diversa: “A mio avviso il problema del calendario non c’è perché soprattutto per i giocatori di vertice è possibile fare una programmazione.

