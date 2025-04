Moglie e figlio soffocati sul letto dopo il compleanno poi il suicidio la tragedia di Modena

tragedia di Marzaglia Nuova, nel Modenese dove un uomo di 83 anni, Giancarlo Salsi, ha ucciso la Moglie, Claudia Santunione, e figlio, Stefano, entrambi malati. Il giorno prima della tragedia la famiglia aveva festeggiato il compleanno dell'uomo. Leggi su Fanpage.it La terribile ricostruzione delladi Marzaglia Nuova, nel Modenese dove un uomo di 83 anni, Giancarlo Salsi, ha ucciso la, Claudia Santunione, e, Stefano, entrambi malati. Il giorno prima dellala famiglia aveva festeggiato ildell'uomo.

