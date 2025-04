Modi in Arabia Saudita si rafforza l’asse tra India e Riad

India rafforza i legami con l’Arabia Saudita. Narendra Modi si è recato nel Paese mediorientale, dove ha incontrato il principe ereditario Saudita, Mohammad bin Salman. Il premier Indiano ha dovuto effettuare un rientro anticipato a causa del sanguinoso attacco terroristico verificatosi nel Kashmir. Tuttavia, Riad e Nuova Delhi hanno consolidato le proprie relazioni.In particolare, è stata intensificata la cooperazione in materia di fornitura di greggio e gas naturale liquefatto. I due Paesi hanno anche concordato di rafforzare la collaborazione nell’ambito della Difesa e del contrasto al terrorismo.“Le due parti hanno elogiato la cooperazione in corso tra i due Paesi nel campo della sicurezza e ne hanno sottolineato l’importanza per rafforzare la sicurezza e la stabilità”, recita un comunicato congiunto. Panorama.it - Modi in Arabia Saudita: si rafforza l’asse tra India e Riad Leggi su Panorama.it L’i legami con l’. Narendrasi è recato nel Paese mediorientale, dove ha incontrato il principe ereditario, Mohammad bin Salman. Il premierno ha dovuto effettuare un rientro anticipato a causa del sanguinoso attacco terroristico verificatosi nel Kashmir. Tuttavia,e Nuova Delhi hanno consolidato le proprie relazioni.In particolare, è stata intensificata la cooperazione in materia di fornitura di greggio e gas naturale liquefatto. I due Paesi hanno anche concordato dire la collaborazione nell’ambito della Difesa e del contrasto al terrorismo.“Le due parti hanno elogiato la cooperazione in corso tra i due Paesi nel campo della sicurezza e ne hanno sottolineato l’importanza perre la sicurezza e la stabilità”, recita un comunicato congiunto.

Cosa riportano altre fonti

2025-03-13 12:47:00

Donald Trump su Truth ha ribadito di aver fatto «una bella chiacchierata con la Russia e l'Ucraina ieri» e che «ci sono buone possibilità di mettere fine a quella orribile e sanguinosa guerra». L'incontro annunciato con Vladimir Putin, che si dovrebbe tenere in Arabia Saudita e che potrebbe portare al vero avvio di negoziati, non è però imminente. «I preparativi per un vertice del genere richiederanno tempo.

L'Arabia Saudita si propone come mediatrice negli affari globali, rubando la scena ad altri paesi del Golfo Persico, come Qatar e Oman, che hanno avuto un ruolo chiave nei negoziati […]

