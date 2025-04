Modena 83enne uccide moglie malata e figlio disabile Poi si toglie la vita

Imolaoggi.it - Modena, 83enne uccide moglie malata e figlio disabile. Poi si toglie la vita Leggi su Imolaoggi.it La disperazione, la paura di non farcela più e la preoccupazione per il futuro dei suoi familiari, non autosufficienti, che finora era riuscito ad accudire

Approfondimenti da altre fonti

AGI - Strage familiare a Modena. I cadaveri di tre persone, gli anziani genitori e il figlio, sono stati trovati in un appartamento di una palazzina con diverse abitazioni. Il padre, Carlo, 83 anni, ha scelto la sera del suo compleanno per uccidere la moglie Claudia e il figlio Stefano e poi a togliersi la vita impiccandosi. La donna era malata da tempo, così come il figlio di 50 anni, disabile e in sedia a rotelle. 🔗agi.it

Carlo Salsi trovato privo di vita dal fratello a Marzaglia Ha ucciso la moglie malata e il figlio disabile la sera del suo compleanno, poi l’ha fatta finita impiccandosi in casa. La tragedia familiare si è consumata in un appartamento di strada Pomposiana a Modena, zona Marzaglia. Gian Carlo Salsi, 83 anni, è stato trovato morto giovedì 24 aprile intorno alle 9:30 dal fratello Franco che abita vicino, nella stessa palazzina. 🔗notizieaudaci.it

Il dramma in via Pomposiana, zona Marzaglia Una terribile tragedia familiare ha scosso la tranquillità di via Pomposiana 336, alla periferia di Modena, nella zona di Marzaglia. Un uomo di 80 anni, Carlo Salsi, avrebbe ucciso la moglie Claudia Santunione e il figlio Stefano, 48enne con disabilità, prima di togliersi la vita. La dinamica: omicidio-suicidio per disperazione Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito nella notte o nelle prime ore del mattino. 🔗dayitalianews.com

