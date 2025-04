Mobilità docente perdente posto 25 26 domanda condizionata o non condizionata

docente perdente posto può presentare o meno domanda condizionata al permanere della condizione di soprannumerarietà. Perché condizionare la domanda?L'articolo Mobilità docente perdente posto 25/26: domanda condizionata o non condizionata? . Leggi su Orizzontescuola.it Ilpuò presentare o menoal permanere della condizione di soprannumerarietà. Perché condizionare la?L'articolo25/26:o non? .

Su altri siti se ne discute

Mobilità 2025/26 e dimensionamento scolastico: individuazione del docente perdente posto [Chiarimenti] - Il dimensionamento scolastico resta un tema centrale anche per l’anno scolastico 2025/2026. Sebbene il numero di istituti coinvolti sia inferiore rispetto al 2024/2025, alcune scuole saranno ancora soggette a processi di accorpamento. Questo può avvenire in tre differenti situazioni che riguardano la mobilità: fusione di più scuole in una nuova istituzione, aggregazione di singoli plessi […] The post Mobilità 2025/26 e dimensionamento scolastico: individuazione del docente perdente posto [Chiarimenti] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Domanda mobilità docente perdente posto 25/26: cosa succede se indico prima preferenze interprovinciali? Come viene assegnata la scuola? - Domanda mobilità perdente posto 2025/26: se si è soddisfatti in una preferenza interprovinciale, non si viene riassorbiti nella scuola di ex titolarità; il trasferimento d'ufficio, per chi presenta domanda condizionata o meno, avviene solo se non si trova posto in nessuna delle preferenze indicate. L'articolo Domanda mobilità docente perdente posto 25/26: cosa succede se indico prima preferenze interprovinciali? Come viene assegnata la scuola? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità 25/26, docente perdente posto: può presentare anche domanda di passaggio ruolo e/o cattedra - Il docente individuato quale soprannumerario può presentare domanda condizionata o meno di trasferimento. Può inoltrare anche istanza di passaggio di ruolo e/o cattedra. L'articolo Mobilità 25/26, docente perdente posto: può presentare anche domanda di passaggio ruolo e/o cattedra sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità 2025/26: docenti perdenti posto superano vincoli. Quali preferenze esprimere?; Docenti perdenti posto, rientrano nel pieno diritto di fare domanda di mobilità al di fuori di qualsiasi vincolo attuale e futuro; Domanda mobilità docente perdente posto 25/26: cosa succede se indico prima preferenze interprovinciali? Come viene assegnata la scuola?; UST FOGGIA: COMUNICAZIONE PERSONALE DOCENTE SOPRANNUMERARIO A.S. 2025/2026- INVITO A PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA'-ISTRUZIONI. 🔗Cosa riportano altre fonti