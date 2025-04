Mobilità ATA in arrivo operatore scolastico e funzionario numeri e tagli da definire

Mobilità interna e nuove figure professionali: il personale ATA si prepara a un’importante trasformazione con l’introduzione dell’operatore scolastico e del funzionario amministrativo. Le nuove posizioni, previste dal CCNL 2019/21, saranno assegnate tramite Mobilità verticale, ma restano ancora da chiarire i numeri ufficiali, le risorse disponibili e l’impatto sui profili esistenti. Intanto, si avvicina un nuovo . Mobilità ATA, in arrivo operatore scolastico e funzionario: numeri e tagli da definire Scuolalink. Scuolalink.it - Mobilità ATA, in arrivo operatore scolastico e funzionario: numeri e tagli da definire Leggi su Scuolalink.it interna e nuove figure professionali: il personale ATA si prepara a un’importante trasformazione con l’introduzione dell’e delamministrativo. Le nuove posizioni, previste dal CCNL 2019/21, saranno assegnate tramiteverticale, ma restano ancora da chiarire iufficiali, le risorse disponibili e l’impatto sui profili esistenti. Intanto, si avvicina un nuovo .ATA, indaScuolalink.

