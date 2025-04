Mkhitaryan Inter a Barcellona sarà difficile ma interessante Vogliamo la finale

Mkhitaryan guarda già a mercoledì sera, quando l’Inter scenderà in campo in Spagna per affrontare il Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League. Il centrocampista armeno ha parlato in un’Intervista realizzata dall’UEFA. Ecco un breve strano.IN SEMIfinale – Henrikh Mkhitaryan è stato protagonista di un’Intervista che verrà pubblicata nel prossimo numero del magazine ufficiale della UEFA, “The UCL Show”. In attesa dell’uscita integrale, è stata diffusa una breve anticipazione delle sue parole, che raccontano le sensazioni a pochi giorni dal grande appuntamento europeo: «Non sarà una partita facile, perché il Barcellona ha una squadra giovane e talentuosa, con qualche elemento di esperienza. sarà una partita molto Interessante, anche perché semifinali e finale sono sempre gare molto belle da giocare e da vedere. Inter-news.it - Mkhitaryan: «Inter, a Barcellona sarà difficile ma interessante. Vogliamo la finale» Leggi su Inter-news.it guarda già a mercoledì sera, quando l’scenderà in campo in Spagna per affrontare ilnella semid’andata di Champions League. Il centrocampista armeno ha parlato in un’vista realizzata dall’UEFA. Ecco un breve strano.IN SEMI– Henrikhè stato protagonista di un’vista che verrà pubblicata nel prossimo numero del magazine ufficiale della UEFA, “The UCL Show”. In attesa dell’uscita integrale, è stata diffusa una breve anticipazione delle sue parole, che raccontano le sensazioni a pochi giorni dal grande appuntamento europeo: «Nonuna partita facile, perché ilha una squadra giovane e talentuosa, con qualche elemento di esperienza.una partita moltoessante, anche perché semifinali esono sempre gare molto belle da giocare e da vedere.

