Mkhitaryan avverte Con il Barcellona sarà dura ma abbiamo questa speranza per la finale

Mkhitaryan ha presentato la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona: le dichiarazioniMkhitaryan pensa a mercoledì sera, quando l'Inter scenderà in campo in Spagna per affrontare il Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League. Il centrocampista armeno è stato protagonista di un'intervista che verrà pubblicata nel prossimo numero del magazine ufficiale della UEFA, "The UCL Show". In attesa dell'uscita integrale, è stata diffusa una breve anticipazione delle sue parole in vista della gara con i catalani.LE PAROLE – «Non sarà una partita facile, perché il Barcellona ha una squadra giovane e talentuosa, con qualche elemento di esperienza. sarà una partita molto interessante, anche perché semifinali e finale sono sempre gare molto belle da giocare e da vedere. Speriamo di poter giocare al meglio delle nostre possibilità e fare due grandi partite, all'andata e al ritorno, e cercare di raggiungere la finale» le parole di Mkhitaryan verso il doppio confronto.

