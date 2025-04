Mister Movie Superman di James Gunn via libera al film dopo la sentenza sul copyright

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.MisterMovie.it. La battaglia legale per i diritti di Superman è finita! Scopri come questa decisione influenzerà l'uscita del nuovo film. Mistermovie.it - Mister Movie | Superman di James Gunn: via libera al film dopo la sentenza sul copyright! Leggi su Mistermovie.it Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www..it. La battaglia legale per i diritti diè finita! Scopri come questa decisione influenzerà l'uscita del nuovo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mister Movie | Superman di Gunn, Rumors su Camei di Tom Cruise o Chris Pratt? - Il prossimo film "Superman" di James Gunn si preannuncia come un'opera corale, con un ricco cast di eroi e cattivi della DC Comics. Tuttavia, secondo l'insider di Hollywood Jeff Sneider, il film potrebbe riservare sorprese ancora più grandi, con la possibile presenza di cameo di star di alto profilo. Rumors su Tom Cruise e Chris Pratt nel Ruolo di Jor-El Sneider ha ipotizzato che un attore di serie A potrebbe interpretare Jor-El, il padre biologico di Superman. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Superman: Trailer Esteso, ecco Come Vederlo in Anteprima - Sei un fan di Superman e non vedi l'ora del nuovo film DCU di James Gunn? Preparati, perché c'è un'opportunità imperdibile per te! Questo fine settimana, se vai al cinema a vedere "A Minecraft Movie", potrai goderti un'anteprima estesa del trailer di "Superman". Sì, hai capito bene: un assaggio in anteprima del film più atteso del prossimo anno! David Corenswet, Lois Lane e il Cast Stellare del Nuovo Superman James Gunn, con il suo stile inconfondibile, promette un Superman guidato dalla compassione e dalla fede nell'umanità. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Nessun trailer di Superman al Super Bowl 2025 - Il marketing per Superman (2025) entra nel vivo con il rilascio di un nuovo promo dedicato a Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion. Durante il weekend del Super Bowl, DC Studios ha svelato un filmato che mostra l'iconico Lanterna Verde in versione live-action, segnando la sua prima apparizione cinematografica. La promozione, diffusa in occasione del Puppy Bowl, evidenzia lo stile fumettistico del personaggio, caratterizzato dalla sua inconfondibile acconciatura a scodella. 🔗mistermovie.it

Superman: James Gunn svela una nuova foto di Edi Cathegi nel ruolo di Mister Terrific; Superman, il nuovo scatto dietro le quinte rivela il nuovo look di Lois Lane e Mister Terrific; Superman, primo sguardo completo al nuovo costume dell’eroe. E non è solo! [FOTO]; Superman: primo sguardo al Mister Terrific di Edi Gathegi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Superman: la causa per i diritti del personaggio contro Warner Bros Discovery e DC è stata archiviata - La causa che avrebbe potuto ostacolare la distribuzione nelle sale internazionali di Superman, il film di James Gunn, è stata archiviata. 🔗msn.com

Superman: il team di supereroi nel film di James Gunn sarà chiamato...Justice Gang? Rumor - Secondo una nuova indiscrezione, sarebbe trapelato il nome del team di supereroi DC presente in Superman di James Gunn. 🔗cinema.everyeye.it

Superman: James Gunn potrebbe aver appena fatto uno spoiler sul film DC e Lex Luthor - I fan si sono accorti che un post di James Gunn dedicato a Superman potrebbe contenere, sullo sfondo, un importante ... 🔗cinema.everyeye.it