Mister Movie Prime indiscrezioni sulla Trama di Supergirl sconvolgono i fan Cosa cambia dal fumetto

Prime indiscrezioni sulla Trama di Supergirl sconvolgono i fan Cosa cambia dal fumetto

Il nuovo film di Supergirl stravolge le origini del fumetto 'Woman of Tomorrow'? Scenari inattesi e colpi di scena dietro l'angolo. Scopri le ultime news dal set!

Mister Movie | Mortal Kombat 2 | Prime Immagini del Cast Rivelate, Johnny Cage e Altri Personaggi in Azione - Dopo l'uscita del primo film durante la pandemia, "Mortal Kombat 2" si prepara a sbarcare nei cinema quest'anno, introducendo nuovi personaggi iconici della saga videoludica. Grazie a immagini esclusive, i fan possono ora scoprire l'aspetto dei personaggi in live-action. Immagini Esclusive di Entertainment Weekly: Karl Urban, Adeline Rudolph e Martyn Ford Entertainment Weekly ha pubblicato quattro immagini in anteprima dell'attesissimo sequel, rivelando Karl Urban nei panni di Johnny Cage, Adeline Rudolph come Kitana e Martyn Ford nel ruolo di Shao Kahn. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Robert De Niro in The Alto Knights, prime opinioni e recensioni dalla critica - Robert De Niro è un'icona indiscussa del cinema gangster, un genere che ha contribuito a definire con interpretazioni memorabili. Da "Mean Streets" a "Il Padrino Parte II", passando per "Goodfellas" e "Casinò", l'attore ha scolpito personaggi indimenticabili, spesso in collaborazione con il maestro Martin Scorsese. Robert De Niro in "The Alto Knights": Ultima fatica, giudizio contrastante L'ultima incursione di De Niro nel mondo della mafia, "The Alto Knights", diretto da Barry Levinson, sta generando reazioni contrastanti. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | The Odyssey di Nolan: Prime Immagini dal Set e Dettagli sulla Produzione - Le riprese di "The Odyssey", l'attesissimo film di Christopher Nolan, sono in corso da quasi tre settimane. Le prime immagini dal set hanno catturato l'attenzione del pubblico, in particolare uno scatto di Tom Holland che ha suscitato curiosità per il suo aspetto. Tom Holland: Telemaco nel Film di Nolan Sembra che Holland interpreterà Telemaco, il figlio di Odisseo e Penelope, nel film basato sull'epica omerica. 🔗mistermovie.it

