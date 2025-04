Mister Movie Michael B Jordan Da Star a Regista Produttore nel Remake de ‘Il Caso Thomas Crown’

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.MisterMovie.it. L'attore di Creed si prepara a dirigere e interpretare un nuovo adrenalinico Remake del classico 'Il Caso Thomas Crown'. Scopriamo tutti i dettagli! Mistermovie.it - Mister Movie | Michael B. Jordan: Da Star a Regista-Produttore nel Remake de ‘Il Caso Thomas Crown’! Leggi su Mistermovie.it Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www..it. L'attore di Creed si prepara a dirigere e interpretare un nuovo adrenalinicodel classico 'IlCrown'. Scopriamo tutti i dettagli!

Ne parlano su altre fonti

Mister Movie | Michael Caine Svela il Terrore e Genialità di Heath Ledger sul Set di Batman - Michael Caine, leggenda del cinema, ha condiviso le sue memorie riguardo l'interpretazione di Heath Ledger nei panni del Joker nel film "Il Cavaliere Oscuro". Caine, che nel film interpretava il fido Alfred Pennyworth, ha descritto la sua reazione nel vedere Ledger trasformarsi nell'iconico villain di Gotham, una trasformazione che lo ha lasciato "assolutamente terrorizzato". Il racconto emerge dalle pagine del suo libro di memorie, "Don't Look Back, You'll Trip Over". 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Sinners: Michael B. Jordan Affronta il Male nel Nuovo Horror di Coogler - Sei pronto per un'esperienza cinematografica da brividi? Michael B. Jordan torna a collaborare con Ryan Coogler, il regista di Black Panther, in Sinners, un film horror soprannaturale ambientato negli anni '30 nel Sud segregazionista americano. Jordan non solo recita, ma si sdoppia interpretando due gemelli, Smoke e Stack, in una storia che promette di tenerti col fiato sospeso. La Sfida Tecnica di Interpretare Due Gemelli in Sinners Michael B. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Michael B. Jordan conferma lo sviluppo di Creed 4: il sequel sarà realizzato, ma con i tempi giusti - Credit: Warner Bros. Dopo il grande successo di Creed 3, Michael B. Jordan ha rivelato che un quarto capitolo della saga spin-off di Rocky è in lavorazione. Tuttavia, il progetto potrebbe richiedere del tempo prima di vedere la luce. L'attore e regista, che ha debuttato dietro la macchina da presa proprio con il terzo film della saga nel 2023, ha espresso il desiderio di prendersi una pausa per far crescere l'attesa tra il pubblico prima di tornare con Creed 4. 🔗mistermovie.it

Michael B. Jordan: Da Star a Regista-Produttore nel Remake de ‘Il Caso Thomas Crown’!; Mister Movie Michael B Jordan L’Ombra di Chadwick Boseman in Sinners Guida la sua Performance; Michael B. Jordan: L’Ombra di Chadwick Boseman in Sinners Guida la sua Performance!; Sinners 2: Michael B. Jordan e Ryan Coogler pronti al sequel? Novità e speculazioni!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

I peccatori, al cinema il vampire movie con Michael B. Jordan - Esce nelle sale l’horror, in cui Michael B. Jordan ritrova il regista di Black Panther, che racconta di due gemelli che tornano nella loro città natale per ricominciare, solo per scoprire che un male ... 🔗avmagazine.it

Recasting Michael B Jordan In The MCU: 10 Multiverse Characters For The Sinners Actor (Including His Childhood Marvel Dream Role) - Michael B. Jordan played Killmonger in the MCU, but with the multiverse, the Sinners star could return in a new role, including his Marvel dream hero. 🔗msn.com

7 vampire movies to watch before the release of Sinners - Sinners (2025) is an upcoming horror-action movie starring Michael B. Jordan in dual roles. Director Ryan Coogler (Black Panther, Creed) takes on a mammoth endeavor, weaving race and class commentary ... 🔗sportskeeda.com