Mister Movie Iko Uwais Il ritorno dell’icona action in Wings of Dread e i nuovi progetti

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.MisterMovie.it. Scopri il nuovo action thriller con Iko Uwais, 'Wings of Dread', e i suoi ambiziosi progetti con Uwais Pictures! Mistermovie.it - Mister Movie | Iko Uwais: Il ritorno dell’icona action in Wings of Dread e i nuovi progetti! Leggi su Mistermovie.it Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www..it. Scopri il nuovothriller con Iko, 'of', e i suoi ambiziosiconPictures!

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mister Movie | The Beekeeper 2, I Fan Vogliono Iko Uwais al Fianco di Jason Statham - L'annuncio ufficiale di "The Beekeeper 2" ha scatenato l'entusiasmo dei fan del genere action, che ora chiedono a gran voce l'ingresso di Iko Uwais nel cast. Sui social media, in particolare su X/Twitter, gli appassionati invocano una nuova collaborazione tra Uwais e Jason Statham, dopo la deludente esperienza in "Expend4bles". Il Desiderio di una Rivincita Dopo "Expend4bles" Jason Statham e Iko Uwais si sono già incrociati sul set di "Expend4bles" nel 2023, ma la loro scena di combattimento non ha soddisfatto le aspettative dei fan. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci Rivela Data Inizio, Cast, Giuria e Sorprese! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Milly Carlucci svela le novità di Ballando con le Stelle: casting aperto al pubblico, il futuro di Mariotto e un commento sulle coppie Madonia-Bruganelli. Scopri tutti i dettagli! 🔗mistermovie.it

Iko Uwais: Il ritorno dell’icona action in Wings of Dread e i nuovi progetti!; Tom Hardy spacca tutto in Havoc: Action senza sosta su Netflix! Da non perdere?; Box Office: Flop I Mercenari 4, incassi ai minimi storici. 🔗Approfondimenti da altre fonti