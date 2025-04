Mister Movie David Arquette Sorprende Ritorno Segreto in Scream 7 Svelato Cosa Aspettarsi

L'attore David Arquette rivela dettagli inaspettati sul suo Ritorno in Scream 7. Scopri come Dewey Riley potrebbe riapparire e cosa significa per il futuro del franchise horror più amato!

Mister Movie | David Arquette torna in Scream 7: Dewey Riley è davvero morto? - La notizia arriva da Deadline, che conferma che David Arquette tornerà nei panni del vice sceriffo Dewey Riley. Il personaggio è apparso per la prima volta nel film originale del 1996, diventando rapidamente un'icona della saga. Con il suo carattere goffo ma determinato, Dewey è stato un elemento chiave nei vari capitoli della serie, costruendo anche una relazione con Gale Weathers (Courteney Cox). 🔗mistermovie.it

