Misericordie in prima linea per le esequie di Papa Francesco

AGI - Sono 150 i volontari nei team di soccorso sanitario impiegati nell'area di San Pietro per assistenza sanitaria. Trenta volontari a supporto del Servizio Sanitario della Città del Vaticano, che opereranno in Basilica e Piazza San Pietro, 15 volontari logisti per i servizi del Campo Base, 15 volontari per il coordinamento delle attività. Il sistema delle Misericordie è infatti supportato da un'attività di coordinamento continuo delle operazioni in loco, garantito da uno dei posti di comando avanzato installato in piazza Pia in costante collaborazione con ARES118 Lazio, mentre il Centro di Coordinamento Emergenze di Pistoia lavora senza sosta per la ricerca e l'attivazione delle risorse necessarie e provenienti dalle Misericordie di tutta Italia. In zona Centocelle è stato anche predisposto un "Campo Base" con propria base logistica per i volontari, allestita sempre su attivazione del Dipartimento di Protezione Civile.

