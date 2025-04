Milano nel caos africano violenta due donne

Laverita.info - Milano nel caos: africano violenta due donne Leggi su Laverita.info Un ventinovenne gambiano ha attirato le escort in un appuntamento, poi sotto la minaccia di un taser e di una pistola le ha rapinate e stuprate. Pochi giorni prima un suo connazionale durante un furto in casa aveva assassinato il domestico.Indagato il sindaco di Molfetta. Oltre a lui, coinvolte altre sette persone per l’appalto del nuovo mercato comunale.Lo speciale contiene due articoli.

Su altri siti se ne discute

Sciopero dei trasporti oggi: bus, metro e aerei. Caos a Roma, Milano, Napoli e non solo: gli orari e le fasce di garanzia - Oggi, lunedì 24 febbraio si prevede una nuova giornata di disagi per i trasporti a Roma, Napoli, Milano (e non solo), a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal... 🔗leggo.it

Lady Gaga a Milano 2025: quando riprovare a comprare i biglietti dopo il caos del 31 marzo - Lady Gaga sta tornando in Italia, e i fan sono già in fibrillazione per le due date del suo tour mondiale “The Mayhem Ball”, previste per il 19 e 20 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano. Dopo sette anni di assenza dai palchi italiani, l’icona pop promette uno spettacolo che unirà la sua energia teatrale a un’atmosfera intima, celebrando il suo ultimo album “Mayhem”, uscito il 7 marzo 2025 e già in vetta alle classifiche mondiali. 🔗quotidiano.net

Serpente semina il caos sul Frecciarossa: passeggeri in fuga, il treno riparte vuoto per Milano – Il video - Treni ancora una volta in tilt: questa volta però a bloccare la linea dell’alta velocità non è stato un guasto ma un serpente. Oggi, giovedì 6 marzo, intorno alle 12 sul Frecciarossa Lecce-Milano un serpente del grano è stato avvistato dai passeggeri mentre strisciava indisturbato sotto i sedili. La scoperta, all’altezza di Civitanova Marche, ha fatto scoppiare il panico tra le persone presenti, mentre il controllore di viaggio non ha perso tempo ad allertare la sala operativa di Trenitalia. 🔗open.online

I casi di violenza la notte di Capodanno potrebbero essere stati cinque; Milano, preso a martellate per 40 euro da un gruppo di nordafricani | .it; Giovane pestato a sangue da una ronda anti-Maranza a Milano: il video choc della giustizia fai-da-te; “Vaff… Italia”. Il capodanno degli stranieri a Milano tra risse e insulti. 🔗Cosa riportano altre fonti