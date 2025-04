Milano guida il rialzo delle borse europee con Ftse Mib in crescita del 147

borse europee e Milano, con le sue banche che rimbalzano, risulta la migliore. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,47%, Madrid segue con un +1,33%, Francoforte ha guadagnato lo 0,81%, Parigi lo 0,45% e Londra resta poco sopra la parità (+0,09%). Si attenuano le preoccupazioni per l'escalation delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, i settori delle costruzioni e dei viaggi guidano il rialzo mentre i titoli delle telecomunicazioni sono stati i più deboli. Sebbene i dettagli dei negoziati tra Cina e Stati Uniti non siano ancora chiari, gli investitori sperano che la posizione sui dazi si ammorbidisca.A Piazza Affari la stagione delle opa, opas e ops si sta per aprire e gli acquisti si concentrano sui protagonisti di queste battaglie. Quotidiano.net - Milano guida il rialzo delle borse europee con Ftse Mib in crescita dell'1,47% Leggi su Quotidiano.net Si chiude con segno positivo una settimana di rialzi sulle, con le sue banche che rimbalzano, risulta la migliore. IlMib ha chiuso in'1,47%, Madrid segue con un +1,33%, Francoforte ha guadagnato lo 0,81%, Parigi lo 0,45% e Londra resta poco sopra la parità (+0,09%). Si attenuano le preoccupazioni per l'escalationtensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, i settoricostruzioni e dei viaggino ilmentre i titolitelecomunicazioni sono stati i più deboli. Sebbene i dettagli dei negoziati tra Cina e Stati Uniti non siano ancora chiari, gli investitori sperano che la posizione sui dazi si ammorbidisca.A Piazza Affari la stagioneopa, opas e ops si sta per aprire e gli acquisti si concentrano sui protagonisti di queste battaglie.

Borsa di Milano in rialzo: Stm guida con +6%, euro e oro in crescita

Borse europee in rialzo: Francoforte guida con Sap, Parigi e Milano seguono