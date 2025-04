Milano folle inseguimento dopo una rapina chi c era sul auto impazzita

inseguimento ad alta velocità tra le strade del nord di Milano, quattro agenti feriti, cinque giovani fermati e un iPhone 15 restituito alla vittima. È il bilancio di un pomeriggio di ordinaria follia urbana iniziato alle 16.30 di mercoledì 23 aprile in via Palizzi, zona Certosa, dove una studentessa kazaka di 19 anni, iscritta al Politecnico, è stata rapinata fuori da un supermercato Esselunga. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un giovane marocchino di 23 anni è sceso da un’Alfa Romeo Mito rossa, ha immobilizzato la ragazza mettendole una mano sulla bocca e le ha strappato il cellulare, per poi risalire in auto dove lo attendevano altri quattro complici.La fuga è iniziata subito dopo, ma è durata poco: la descrizione precisa dell’auto ha permesso a una volante della polizia di intercettarla in piazzale Maciachini. Liberoquotidiano.it - Milano, folle inseguimento dopo una rapina: chi c'era sull'auto impazzita Leggi su Liberoquotidiano.it Unad alta velocità tra le strade del nord di, quattro agenti feriti, cinque giovani fermati e un iPhone 15 restituito alla vittima. È il bilancio di un pomeriggio di ordinaria follia urbana iniziato alle 16.30 di mercoledì 23 aprile in via Palizzi, zona Certosa, dove una studentessa kazaka di 19 anni, iscritta al Politecnico, è statata fuori da un supermercato Esselunga. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un giovane marocchino di 23 anni è sceso da un’Alfa Romeo Mito rossa, ha immobilizzato la ragazza mettendole una manoa bocca e le ha strappato il cellulare, per poi risalire indove lo attendevano altri quattro complici.La fuga è iniziata subito, ma è durata poco: la descrizione precisa dell’ha permesso a una volante della polizia di intercettarla in piazzale Maciachini.

