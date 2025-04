Milano cade da un muretto della Darsena mentre beve birra è in pericolo di vita

della movida milanese. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile, un uomo italiano di 56 anni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri nella zona della Darsena, in viale Gorizia, finendo rovinosamente sul passaggio pedonale sottostante. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, in un momento di affollamento dovuto al ponte festivo.‘Sembrava barcollare’Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, l’uomo si trovava vicino al parapetto mentre beveva una birra. Alcuni testimoni hanno riferito che sembrava barcollare. Non è chiaro se abbia avuto un malore improvviso o se l’equilibrio precario fosse dovuto all’alcol. Fatto sta che, all’improvviso, ha perso la stabilità ed è caduto all’indietro nel vuoto.L’impatto al suolo è stato violentissimo. I passanti, sotto shock, hanno subito allertato i soccorsi. Notizieaudaci.it - Milano, cade da un muretto della Darsena mentre beve birra: è in pericolo di vita Leggi su Notizieaudaci.it Tragedia sfiorata nel cuoremovida milanese. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile, un uomo italiano di 56 anni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri nella zona, in viale Gorizia, finendo rovinosamente sul passaggio pedonale sottostante. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, in un momento di affollamento dovuto al ponte festivo.‘Sembrava barcollare’Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, l’uomo si trovava vicino al parapettova una. Alcuni testimoni hanno riferito che sembrava barcollare. Non è chiaro se abbia avuto un malore improvviso o se l’equilibrio precario fosse dovuto all’alcol. Fatto sta che, all’improvviso, ha perso la stabilità ed è caduto all’indietro nel vuoto.L’impatto al suolo è stato violentissimo. I passanti, sotto shock, hanno subito allertato i soccorsi.

