Milan scelto il nuovo ds adesso non ci sono più dubbi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Milan si sta occupando della scelta del nuovo direttore sportivo, da cui passerà molto per il nuovo allenatore e il calciomercato: annuncio di Cassano Tra le squadre che hanno deluso di più in questa stagione c’è sicuramente il Milan. È vero, i rossoneri hanno vinto la Supercoppa italiana ai danni dell’Inter, ma sono anche usciti prematuramente dalla Champions League dopo due grossi scivoloni contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. 🔗rompipallone.it

La dirigenza rossonero ha preso la sua decisione, ecco chi siederà sulla panchina l’anno prossimo: l’incontro. I discorsi relativi al prossimo allenatore del Milan stanno alimentando l’ambiente rossonero nelle ultime settimane, Sergio Conceicao non ha convinto la dirigenza milanista, che sta lavorando per portare a Milano un nuovo tecnico che possa guidare la squadra nella prossima stagione. Il nono posto in classifica mette il portoghese con le spalle al muro, e soprattutto mette il Milan in ... 🔗tvplay.it

Il Milan ha tanta urgenza di nominare il nuovo direttore sportivo. Nel frattempo la dirigenza rossonera vuole conoscere anche il nome del prossimo allenatore Un nuovo annuncio a sorpresa in casa Milan per ritrovare di nuovo ordine all’interno dello spogliatoio. Igli Tare è pronto ad essere annunciato come nuovo direttore sportivo: spunta la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione per iniziare subito con il nuovo percorso entusiasmante. 🔗calciomercato.it

Di Marzio: Il ds non è stato ancora scelto. Il Milan non vuole sbagliare scelta e sta continuando a...; DS Milan, Furlani ha scelto Tare: ecco i dettagli del nuovo incontro. Sarà decisivo?; Milan, Tare nuovo ds: ha scelto già l’allenatore; Milan, sarà Tare il nuovo ds? Nuovo incontro con Furlani. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, stringe il cerchio per quanto riguarda il prossimo direttore sportivo: Tare avanti ma… - Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, stringe il cerchio per quanto riguarda il prossimo direttore sportivo: Tare avanti ma… Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, piovono importanti confe ... 🔗milannews24.com

Nuovo DS Milan, due nomi in pole su tutti: Pedullà spiega la situazione - Nuovo DS Milan, due nomi in pole su tutti: Pedullà spiega la situazione. Segui le ultimissime sul club rossonero Intervenuto sul proprio canale Youtube, Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha ... 🔗milannews24.com

Di Marzio: "Il ds non è stato ancora scelto. Il Milan non vuole sbagliare scelta e sta continuando a riflettere" - Di Marzio: 'Il ds non è stato ancora scelto. Il Milan non vuole sbagliare scelta e sta continuando a riflettere' Nel post partita di Inter-Milan, sfida valida per la semifinale di Coppa Italia Freccia ... 🔗informazione.it