Milan Reijnders 15 gol e 4 assist Ho lavorato per essere concreto

Reijnders, centrocampista del Milan, è esploso in questa stagione dopo una prima annata (buona) di adattamento. Le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Reijnders: “15 gol e 4 assist? Ho lavorato per essere concreto” Leggi su Pianetamilan.it Tijjani, centrocampista del, è esploso in questa stagione dopo una prima annata (buona) di adattamento. Le sue parole

