Milan Primavera e non solo il programma delle giovanili

Milan Primavera, sconfitta di misura dalla Doria, è 1-2 al Vismara - La gara di ieri sera tra Milan Primavera e Sampdoria valida per la trentunesima giornata del campionato di Primavera 1 è terminata col punteggio di 1-2. Sconfitta di misura che potrebbe nascondere delle insidie ben profonde per i ragazzi di Mister Guidi. Per il Milan era una sfida da vincere: si parlava infatti di una lotta alla Davide contro Golia, con i rossoneri al sesto posto a 51 punti e i blucerchiati che occupavano con 19 punti il diciannovesimo posto. 🔗dailymilan.it

Coppa Italia Primavera – Milan-Cagliari 0-3: crolla il Diavolo | LIVE News - L'attesa è finita, è tempo Finale di Coppa Italia Primavera. Segui con noi il LIVE testuale di Milan-Cagliari 🔗pianetamilan.it

Milan Primavera, Perrucci: infortuni alle spalle, ora Guidi ha un’arma in più - Costanza e determinazione premiano sempre. Vincenzo Perrucci, attaccante del Milan Primavera, ne è la dimostrazione: arma in più per Guidi 🔗pianetamilan.it

MN24 – Milan Primavera Cagliari: all’Arena Civica presente Ibrahimovic e non solo. I dettagli - Milan Primavera Cagliari: per la finale di Coppa Italia, in programma oggi alle 15, presenti anche Ibrahimovic, Moncada e Kirovski Come appreso da Milannews24, per la finale di Coppa Italia Primavera, ... 🔗milannews24.com

Il programma del weekend: fari puntati sulla Primavera - PRIMAVERA FEMMINILE: 22ª giornata, Parma-Milan, ore 15.00 - Centro Sportivo Il Noce (Noceto, Parma)”. Intanto Tare ha scelto: ecco la formazione con Allegri ... 🔗msn.com

Milan, i risultati del Settore Giovanile nel weekend pasquale - Oltre alla prima squadra, in questo weekend sono scese in campo anche alcune formazioni del Settore Giovanile del Milan: ecco i risultati ... 🔗msn.com