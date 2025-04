Milan nome nuovo dallo United Napoli a mani vuote

Milan mette gli occhi in casa Manchester United per regalare al proprio progetto un rinforzo davvero di alto profilo. Si tratta di un nome nuovo e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per il Napoli, che rischia di restare a mani vuote.Con Igli Tare che avanza sempre di più per il ruolo di direttore sportivo ed una stagione che ha preso una piega interessante con la finale di Coppa Italia conquistata contro gli acerrimi rivali dell'Inter, nella maniera più entusiasmante possibile, in casa rossonera è tornato l'entusiasmo necessario per affrontare questo finale di stagione. In tal senso, però, arrivano notizie interessanti che riguardano anche il calciomercato, che rappresenta un tema sempre scottante da questo punto di vista. Ed interessante per i tifosi.Il Milan mette gli occhi in casa Manchester United e beffa il Napoli

