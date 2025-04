Milan Jovic titolare e devastante merita il rinnovo ma la sua gestione …

Jovic ha segnato 3 gol nelle ultime 5 presenze con il Milan: doveva andare via a gennaio, è diventato titolare quasi indiscutibile Pianetamilan.it - Milan, Jovic titolare e devastante: merita il rinnovo, ma la sua gestione … Leggi su Pianetamilan.it Lukaha segnato 3 gol nelle ultime 5 presenze con il: doveva andare via a gennaio, è diventatoquasi indiscutibile

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nel Milan esiste un paradosso che si chiama Luka Jovic. Titolare con la sua Serbia ma in panchina con la maglia rossonera 🔗pianetamilan.it

Milano, 20 aprile 2025 – Uno dei piatti forti e più succulenti della domenica pasquale del campionato di Serie A di calcio è senza dubbio il posticipo delle 20.45 che mette di fronte sul palcoscenico dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro il Milan e l’Atalanta. Due squadre che si presentano all’appuntamento pasquale con il morale rinfrancato dai successi ottenuti rispettivamente contro Udinese e Bologna e che puntano al successo per continuare la corsa verso un posto in Europa. 🔗sport.quotidiano.net

Udinese Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola del match in programma per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A La cronaca, sintesi e diretta LIVE di Udinese Milan, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025, in programma alle 20:45. SEGUI LA DIRETTA DI UDINESE MILAN SU MILANNEWS24.COM FORMAZIONI UFFICIALI […] 🔗calcionews24.com

Milan-Fiorentina 2-2, le pagelle: Maignan salva, Abraham-Jovic bene; Juve, la parabola di Danilo: gli ultimi errori gli costano caro; Milan, Pioli ha scelto: si gioca l'ultimo derby con Leao da 9; ?? Parma-Milan, Okafor o Jovic: ecco chi giocherà al posto di Morata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I lunghi viaggi con papà... Milan, i record, le minacce e la fede: nel mondo di Jovic - Quella del centravanti serbo è una storia particolare fatta di sacrifici ed etichette scomode: per tutti era il Falcao serbo ... 🔗gazzetta.it

La rinascita di Jovic con il Milan: da ultima scelta a titolare decisivo - Gli anni al Milan di Luka Jovic sono stati caratterizzati da momenti bassi ma, anche, come ieri, da momenti molo alti. 🔗okcalciomercato.it

Milan, Jovic è il tuo miglior attaccante: il rinnovo dipende da due fattori, c’è una deadline - Scusate il ritardo. Luka Jovic si è regalato una serata magica, forse la migliore della sua carriera, nella sfida più importante della stagione. Una doppietta. 🔗calciomercato.com