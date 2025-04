Milan Inter Women monologo nerazzurro nel derby poker pazzesco

derby Women, tra Milan e Inter, parla nerazzurra. Dopo un primo tempo in parità, le nerazzurre nel secondo tempo escono di prepotenza e lasciano il Milan a sedere. 4-1 per l'Inter Women al triplice fischio. VITTORIA – Si è chiuso con il risultato di 4-1 per l'Inter il derby Femminile in scena al centro sportivo Vismara. I nerazzurri, dopo essere passati in vantaggio con Milinkovic nel primo tempo, erano stati raggiunti alla mezz'ora da un rigore trasformato da Domping. Il secondo tempo si apre con le stesse undici in campo, ma con l'Inter che prova a tenere la gestione della palla.Milan-Inter Femminile, secondo tempo a tinte nerazzurreRIPRESA – Al 54? arriva una grande chance per il Milan, con Renzotti che dribbla l'avversaria rientrando sul mancino ma sulla conclusione colpisce la compagna Mascarello.

