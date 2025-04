Milan Inter Women 1 3 LIVE Wullaert cala il tris

Milan Inter Women LIVE: cronaca, tabellino e risultato del match. Segui con noi la diretta testuale del derbyTutto pronto al Vismara per Milan Inter Women, la sfida valevole per il 7° turno della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Dopo la vittoria contro la Roma, che è valsa alla nerazzurre la prima storica qualificazione alla Women's UEFA Champions League, la squadra di Piovani ritrova sulla strade le rossonere, per l'ennesimo derby stagionale per blindare il secondo posto in classifica. Segui con noi la diretta testuale del match.CRONACACalcio d'inizio – Inizia il derby tra Milan ed Inter4? – Primo squillo del Milan con Mascarello, che tenta un cross preciso ma il pallone termina sopra la traversa.6?- Czisar prova un diagonale sul primo palo. Fedele respinge e si fa trovare pronta.

