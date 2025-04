Milan Inter Femminile 1 1 al 45 Dompig risponde a Milinkovic

Milan-Inter Femminile nella cornice del PUMA House of Football di Milano.PARI – Al duplice fischio al Vismara, il derby tra Milan e Inter Femminile è terminato 1-1 al primo tempo. La prima occasione della partita è delle nerazzurre con Arrigoni che sbaglia un passaggio in uscita, il pallone finisce sui piedi di Csiszar in area che si gira e calcia. Bene Fedele respinge in corner. Dopo un minuto dall’azione, l’Inter passa in vantaggio con Milinkovic. Cross dalla destra, Polli ci va di testa ma Fedele compie il miracolo. Il pallone finisce sui piedi dell’attaccante nerazzurra che insacca senza troppe difficoltà. Al 27? viene concesso un calcio di rigore al Milan. Tiro di Dompig, ma la Merlo colpisce con il braccio in area di rigore. Sul dischetto si presenta la stessa calciatrice che non sbaglia e rimette il derby in parità. Inter-news.it - Milan-Inter Femminile, 1-1 al 45?: Dompig risponde a Milinkovic Leggi su Inter-news.it Si chiude con il risultato di 1-1 il primo tempo dinella cornice del PUMA House of Football dio.PARI – Al duplice fischio al Vismara, il derby traè terminato 1-1 al primo tempo. La prima occasione della partita è delle nerazzurre con Arrigoni che sbaglia un passaggio in uscita, il pallone finisce sui piedi di Csiszar in area che si gira e calcia. Bene Fedele respinge in corner. Dopo un minuto dall’azione, l’passa in vantaggio con. Cross dalla destra, Polli ci va di testa ma Fedele compie il miracolo. Il pallone finisce sui piedi dell’attaccante nerazzurra che insacca senza troppe difficoltà. Al 27? viene concesso un calcio di rigore al. Tiro di, ma la Merlo colpisce con il braccio in area di rigore. Sul dischetto si presenta la stessa calciatrice che non sbaglia e rimette il derby in parità.

Su altri siti se ne discute

LIVE – Inter-Milan Women, Serie A Femminile: cronaca e risultato in diretta della partita - Inter-Milan Women è l’incontro valido per la terza giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 13.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI). LIVE: INTER-MILAN WOMEN (ore 13.30) 13.02 Mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Milan Women, valida per la terza giornata di poule scudetto di Serie A Femminile. 🔗inter-news.it

Femminile – Inter-Milan: segui la diretta con noi! | LIVE news - Amici di PianetaMilan.it, quest’oggi, alle ore 13:30, all'Arena Civica Gianni Brera andrà in scena il derby meneghino tra Inter e Milan 🔗pianetamilan.it

Femminile, Milan-Inter: tutte le info per l’acquisto dei biglietti - Al PUMA House of Football, venerdì 25 aprile alle ore 16.00, si ritrovano di fronte Milan e Inter: le info per i biglietti 🔗pianetamilan.it

Femminile, Derby Milan-Inter 1-1: Dompig firma il pareggio! | LIVE NEWS; Women, le convocate per Milan Inter; Inter-Milan 0-3, il pazzo derby di Pasqua; NADIM SI SBLOCCA E RIMONTA L'INTER: 1-1 A SAN SIRO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan-Inter Femminile: dove vederla in tv e streaming - Scopri come seguire il derby Milan-Inter femminile del 25 aprile: orario, diretta TV, streaming e biglietti per San Siro. 🔗milanosportiva.com

Milan-Inter Women, le convocate di Piovani: 22 calciatrici per il derby - Dopo la qualificazione nella UEFA Women's Champions League guadagnata a seguito del successo per 3-0 contro la Roma, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte a tornare in campo per la sfida ... 🔗fcinter1908.it

Milan-Inter femminile: un Derby che vale più dei punti - Derby Milan-Inter femminile: tutto sulla sfida del 25 aprile al PUMA House of Football, tra orgoglio cittadino, statistiche e obiettivi di fine stagione. 🔗news-sports.it