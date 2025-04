Milan Conceicao potrebbe rimanere Le parole della giornalista

Milan, la giornalista Monica Colombo ha parlato di Conceicao, nuovo allenatore e rinnovi.Nell’ultima puntata del format Ti Amo Calciomercato, pubblicato sul canale YouTube di Calciomercato.it si è parlato del Milan e del trionfo nel derby contro l’Inter. Una vittoria netta che ha permesso ai rossoneri di accedere alla finale di Coppa Italia, consolidando il buon momento della squadra guidata da Sergio Conceicao.Tra gli ospiti della trasmissione anche Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, che ha analizzato la situazione legata alla panchina del Milan. Secondo Colombo, non è da escludere a priori una permanenza di Conceicao sulla panchina anche per la prossima stagione. Dicharazioni controcorrente viste le numerose voci che lo vogliono in partenza: “Molti danno per scontato il suo addio. Dailymilan.it - Milan, Conceicao potrebbe rimanere. Le parole della giornalista Leggi su Dailymilan.it , laMonica Colombo ha parlato di, nuovo allenatore e rinnovi.Nell’ultima puntata del format Ti Amo Calciomercato, pubblicato sul canale YouTube di Calciomercato.it si è parlato dele del trionfo nel derby contro l’Inter. Una vittoria netta che ha permesso ai rossoneri di accedere alla finale di Coppa Italia, consolidando il buon momentosquadra guidata da Sergio.Tra gli ospititrasmissione anche Monica Colombo,del CorriereSera, che ha analizzato la situazione legata alla panchina del. Secondo Colombo, non è da escludere a priori una permanenza disulla panchina anche per la prossima stagione. Dicharazioni controcorrente viste le numerose voci che lo vogliono in partenza: “Molti danno per scontato il suo addio.

Su altri siti se ne discute

Milan, ecco Bondo! Quanto potrebbe essere decisivo per Conceicao? - Milan, Warren Bondo pronto per l'esordio con la maglia rossonera. Ecco perché potrebbe essere più che decisivo per Conceicao e il Diavolo 🔗pianetamilan.it

Milan-Verona, Conceicao cambia modulo e interpreti? Ecco chi potrebbe giocare - Domani sera a 'San Siro si disputerà Milan-Verona e Sergio Conceicao va verso una mezza rivoluzione. Tattica e di formazione. Il punto 🔗pianetamilan.it

Milan, perché non Bondo? Potrebbe risolvere alcuni problemi di Conceicao - Milan, Bondo è arrivato a gennaio dal Monza, ma non ha ancora giocato un minuto con i rossoneri. Potrebbe essere fondamentale per Conceicao 🔗pianetamilan.it

Milan, Conceicao punta la conferma: se vince la Coppa Italia può restare!; Panchina Milan, Conceicao si gioca le sue chance. Può rimanere in rossonero? Ecco come; Milan: Conceicao si gioca il futuro nel derby di Coppa Italia, esonero del portoghese a 2,25; Nuova Era Milan: ribaltone in panchina, chi al posto di Conceicao. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conceicao resta al Milan: la clamorosa indiscrezione diventa realtà - Cambiano clamorosamente i piani del Milan riguardo l'allenatore della prossima stagione. Adesso Sergio Conceicao può restare. 🔗spaziomilan.it

Milan, Conceição sogna il bis ma il futuro resta incerto - Visualizzazioni: 28 Milan, dopo il trionfo nel derby, i rossoneri volano all’ultimo atto della Coppa Italia. Conceição punta alla seconda coppa stagionale, ma la sua permanenza è tutt’altro che certa. 🔗calciostyle.it

Conceição a rischio esonero dopo il derby? La voce che potrebbe stravolgere tutto - Conceição a rischio esonero dopo il derby? Il Corriere dello Sport ha riferito di una voce che può stravolgere l’ultimo mese di stagione. Finalmente il momento della verità è arrivato: stasera alle 21 ... 🔗msn.com