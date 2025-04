Milan Capello Theo Hernandez Non è un tema tecnico Se ha voglia…

Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato così la situazione della squadra rossonera. Il parere su Theo Hernandez Pianetamilan.it - Milan, Capello: “Theo Hernandez? Non è un tema tecnico. Se ha voglia…” Leggi su Pianetamilan.it Fabio, ex allenatore del, ha commentato così la situazione della squadra rossonera. Il parere su

Se ne parla anche su altri siti

Capello: “Milan di Conceicao triste, non è squadra. E Theo Hernandez…” - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato di Milan-Como 2-1. Ecco il suo parere su Sergio Conceicao e Theo Hernandez e non solo 🔗pianetamilan.it

Milan, Theo, Leao e Maignan in calo? Capello: “C’è da capire il perché” - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport' in una lunga intervista. Ecco le sue parole 🔗pianetamilan.it

“È uno chi si tuffa sempre”. “Da anni fa così, dispiace per il Milan, ma lui se lo merita”: Capello e Boban asfaltano Theo Hernandez - Negli studi di Sky Sport due grandi ex rossoneri hanno pochi dubbi: per Fabio Capello e Zvonimir Boban c’è un grande colpevole dietro l’eliminazione del Milan dalla Champions League. E si chiama Theo Hernandez. Certo, la squadra di Conceicao ha anche altri demeriti. E soprattutto Boban critica duramente il lavoro fatto in questa stagione da parte della società. Ma, analizzando la partita di ritorno contro il Feyenoord a San Siro, Capello e Boban concordano nel sostenere che fino alla folle simulazione di Theo Hernandez il Milan era in totale controllo del match e stava meritando la ... 🔗ilfattoquotidiano.it

“È uno chi si tuffa sempre”. “Da anni fa così, dispiace per il Milan, ma lui se lo…; Milan, Capello: “Ora sarà difficile per Theo Hernández giocare a San Siro”; Boban e Capello durissimi su Theo Hernandez: Simulazione? Lo fa da anni, Il primo giallo è una bambinata; Theo Hernandez con i capelli rosa: nuovo look per Feyenoord-Milan. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milan, il consiglio di Capello: "Niente rivoluzioni, bastano 2-3 innesti di qualità. Da Maignan a Leao, chi deve restare" - Fabio Capello, nelle vesti di opinionista de La Gazzetta dello Sport, ha preso carta e penna in mano per provare a delineare le strategie ... 🔗msn.com

Milan-Theo Hernandez, c’è la svolta per il rinnovo? Le intenzioni della società - Il possibile rinnovo di Theo Hernandez continua a far discutere in casa Milan. Dopo le ultime prestazioni può cambiare qualcosa? 🔗spaziomilan.it

Milan, si tratta il rinnovo di Theo Hernandez: l’annuncio di Moncada - In casa del Milan si sta lavorando per il rinnovo di alcuni giocatori importanti come Theo Hernandez. Questo l’annuncio di Moncada ... 🔗msn.com