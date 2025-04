Milan Capello Leao se giocasse all’80 del suo potenziale sarebbe…

Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato così la situazione della squadra rossonera. Il parere su Rafael Leao Pianetamilan.it - Milan, Capello: “Leao, se giocasse all’80% del suo potenziale sarebbe…” Leggi su Pianetamilan.it Fabio, ex allenatore del, ha commentato così la situazione della squadra rossonera. Il parere su Rafael

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan-Feyenoord, Capello su Leao: “Non sa quello che deve fare, è tutto fantasia” - Fabio Capello, nel pre-partita di Milan-Feyenoord su Sky Sport, ha commentato l'attaccante rossonero, Rafael Leao 🔗pianetamilan.it

Milan, Cardinale dice tutto. Conceicao tuona. Leao via? Capello rivela … - Le parole di Cardinale e lo sfogo di Conceicao sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata pubblicate in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Milan, Theo, Leao e Maignan in calo? Capello: “C’è da capire il perché” - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport' in una lunga intervista. Ecco le sue parole 🔗pianetamilan.it

Milan, il consiglio di Capello: Niente rivoluzioni, bastano 2-3 innesti di qualità. Da Maignan a Leao, chi deve restare; Capello: Milan, Maignan va confermato. Perché Tomori era finito ai margini?; Capello su Leao: Nella ripresa l’ho visto finalmente correre, aiutare i compagni e partecipare pure...; Maldini a Muschio Selvaggio: “Leao all’inizio sembrava giocasse per instagram”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, il consiglio di Capello: "Niente rivoluzioni, bastano 2-3 innesti di qualità. Da Maignan a Leao, chi deve restare" - Fabio Capello, nelle vesti di opinionista de La Gazzetta dello Sport, ha preso carta e penna in mano per provare a delineare le strategie ... 🔗msn.com

Capello su Leao: "Nella ripresa l’ho visto finalmente correre, aiutare i compagni e partecipare pure alla fase difensiva" - Capello su Leao: 'Nella ripresa l’ho visto finalmente correre, aiutare i compagni e partecipare pure alla fase difensiva' Sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Fabio Cape ... 🔗informazione.it

Derby Inter-Milan, il plauso di Capello a Jovic e Leao: “Chissà che - Derby Inter-Milan, Capello: 'Presunzione nelle scelte di Inzaghi' — Per Capello, infatti, l'Inter ha sì fatto un'impresa in Champions eliminando i tedeschi del Bayern Monaco nel doppio confronto ma, p ... 🔗informazione.it