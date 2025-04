Milan Capello Gimenez ingiudicabile Jovic Ripeto un concetto

Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato così la situazione della squadra rossonera. Il parere su Jovic e Gimenez Pianetamilan.it - Milan, Capello: “Gimenez ingiudicabile. Jovic? Ripeto un concetto” Leggi su Pianetamilan.it Fabio, ex allenatore del, ha commentato così la situazione della squadra rossonera. Il parere su

Cosa riportano altre fonti

Capello: “Milan lontano dall’avere un’identità. Gimenez e Felix non bastano se …” - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo Milan rinforzato con Santiago Gimenez e Joao Felix 🔗pianetamilan.it

Feyenoord-Milan, Capello: “Gimenez e Joao Felix poco brillanti. Ecco perché” - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista sul match tra il Feyenoord e il Milan di Sérgio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Milan, senti Ganz: “A Leao serve continuità. Gimenez? Non una punta da manovra” - Intervistato a Radio 24, durante Tutti Convocati, Maurizio Ganz ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Capello così sul futuro di Theo: Ecco da cosa dipende!; Milan, il consiglio di Capello: Niente rivoluzioni, bastano 2-3 innesti di qualità. Da Maignan a Leao, chi deve restare; Capello: Il Milan ha una base buona, servono due o tre big. Jovic va aspettato. Rivedo un Leao voglioso, ma spesso dà il 40%. E su Theo.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, il diktat di Capello: rivoluzione da evitare, spazio a 2-3 colpi mirati. Da chi ripartire e le priorità per il mercato - Un consiglio che non si può ignorare. Quasi un diktat, se arriva da Fabio Capello, soprattutto in un momento storico in cui il Milan vaga alla ricerca di una fiammella. 🔗calciomercato.com

Milan, il consiglio di Capello: "Niente rivoluzioni, bastano 2-3 innesti di qualità. Da Maignan a Leao, chi deve restare" - Fabio Capello, nelle vesti di opinionista de La Gazzetta dello Sport, ha preso carta e penna in mano per provare a delineare le strategie del Milan che verrà,. 🔗msn.com

Milan, Gimenez non è più quello di prima - Leggi l’articolo completo Milan, Gimenez non è più quello di prima, su Notizie Milan. L’ultima voce che infiamma il popolo rossonero: “Ancelotti lo porta al Milan”. Il possibile intrec ... 🔗calcioblog.it